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Giriş Tarihi: 5.4.2021 01:23

yara almaya devam ediyor

AA
Atletico Madrid yara almaya devam ediyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 29. haftasında lider , deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son 5 maçta 7 puan kaybeden Atletico Madrid, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 1-0 mağlup oldu.

Sevilla'nın galibiyet golünü 70. dakikada Marcos Acuna attı.

La Liga'da lider durumda olan Atletico Madrid 66 puanda kalırken, dün oynanan karşılaşmada sahasında Eibar'ı 2-0 yenen ve 2'nciliğe yükselen Real Madrid, puan farkını 3'e indirmiş oldu.

Diğer yandan önemli bir galibiyet alan Sevilla, 58 puanla 4'üncülükteki yerini korudu.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

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Atletico Madrid yara almaya devam ediyor
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