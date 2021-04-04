Hasan Şaş'tan Adana İdmanyurdu'na hocalık sözü

"YARIM SÖZ OLSUN, YÜZDE 60 DİYELİM"



Antrenmanın ardından sahanın ortasında şampiyonluk yemini eden Adana İdmanyurdu'nun kadın futbolcuları, şampiyonada Hasan Şaş'ı takımın başında görmek istediklerini söyledi. Şaş ise uygun koşulların oluşması durumunda bu isteğin gerçekleşebileceğini belirtti. Futbolcular, bunu bir söz olarak kabul ettiklerini söyleyince Şaş, "Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim" diyerek cevap verdi.



Futbolcular, antrenmanı ziyaret eden Hasan Şaş ile Başkan Necip Topuz'a çiçek ve forma hediye etti.