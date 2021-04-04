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Giriş Tarihi: 4.4.2021 14:36 Son Güncelleme: 4.4.2021 15:29

'tan 'na hocalık sözü

İHA
Hasan Şaş'tan Adana İdmanyurdu'na hocalık sözü

'ın eski futbolcusu ve antrenörü , Kadın Futbol Takımı'nı çalıştırdı. Kadın futbolcular Hasan Şaş’ı şampiyonada takımın başında teknik direktör olarak görmek istediklerini söylerken, Hasan Şaş da uygun koşulların oluşması durumunda takımın başına geçeceğini belirtti. Futbolcular, bunu bir söz olarak kabul ettiklerini söyleyince Şaş, "Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim" diyerek cevap verdi.

Korona virüs nedeniyle geçen 8 Mart'tan bu yana oynanamayan Turkcell Kadınlar 1'inci Ligi'nde 16 takımın, önceki sezon bulundukları sıralamaya göre 4 ayrı grupta mücadele edecekleri açıklandı. Takımlar, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için 17 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek şampiyonada kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonada Adana'yı temsil edecek olan Adana İdmanyurdu futbolcuları Karataş'ta kampa girdi.



Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un davetlisi olarak Karataş İlçe Stadyumu'nda antrenman yapan kadın futbolcuları eski milli futbolcu Hasan Şaş ziyaret etti. Şaş, kadın futbolculara taktik çalışma yaptırdı. Kadın futbolcular da, Hasan Şaş'la birlikte antrenman yapıp mutlu oldu.

"YARIM SÖZ OLSUN, YÜZDE 60 DİYELİM"

Antrenmanın ardından sahanın ortasında şampiyonluk yemini eden Adana İdmanyurdu'nun kadın futbolcuları, şampiyonada Hasan Şaş'ı takımın başında görmek istediklerini söyledi. Şaş ise uygun koşulların oluşması durumunda bu isteğin gerçekleşebileceğini belirtti. Futbolcular, bunu bir söz olarak kabul ettiklerini söyleyince Şaş, "Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim" diyerek cevap verdi.

Futbolcular, antrenmanı ziyaret eden Hasan Şaş ile Başkan Necip Topuz'a çiçek ve forma hediye etti.

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Hasan Şaş'tan Adana İdmanyurdu'na hocalık sözü
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