Son dakika: Ersin Destanoğlu maça damga vurdu! 2015-16’dan beri…

Süper Lig'in 32. Haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında etkisiz bir oyun sergiledi. İlk yarıda Aytaç Kara'nın attığı şık golle 1-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk yarısını da geride tamamladı.
İkinci yarıda da rakibinin üzerinde baskı kurmaya çalışan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıyla şoka uğradı. Ancak Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Isaac Kiese Thelin'in kullandığı penaltı atışını kurtararak maça damga vurdu ve ilginç bir istatistiğe de imza attı.
İkinci yarının hemen başında Beşiktaş'ın rakibine üstünlük kurmaya çalıştığı sırada, Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisinin hemen üzerinde yapılan faul, VAR incelemesi sonucunda penaltı olarak değerlendirildi.
Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu olan Thelin, penaltı atışı için topun başına geçti. 55'inci dakikada gelen penaltı kararıyla farkı 2'ye çıkarma şansı olan Kasımpaşa, Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.
Bu kurtarışla adeta takımına hayat veren genç kaleci, 2015-16 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Siyah-beyazlılarda en son penaltı kurtaran kaleci, Tolga Zengin olmuştu.
O sezon Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta, 15-16'dan beri penaltı kurtaran bir kaleci olmamıştı.