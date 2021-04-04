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Giriş Tarihi: 4.4.2021 20:33 Son Güncelleme: 4.4.2021 20:38

Son dakika: maça damga vurdu! 2015-16’dan beri…

Son dakika: Ersin Destanoğlu maça damga vurdu! 2015-16’dan beri…

Son dakika haberi... ’de 32. hafta mücadeleleri , maçıyla devam ediyor. İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan zorlu mücadele, Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile devam ediyor. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa kazandığı penaltıyla farkı 2’ye çıkarmaya yaklaştı ancak izin vermedi. Genç kalecinin kurtardığı penaltı, Beşiktaş’a hayat verirken dikkat çeken bir konuyu da gündeme getirdi.

Süper Lig'in 32. Haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında etkisiz bir oyun sergiledi. İlk yarıda Aytaç Kara'nın attığı şık golle 1-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk yarısını da geride tamamladı.

İkinci yarıda da rakibinin üzerinde baskı kurmaya çalışan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıyla şoka uğradı. Ancak Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Isaac Kiese Thelin'in kullandığı penaltı atışını kurtararak maça damga vurdu ve ilginç bir istatistiğe de imza attı.

İkinci yarının hemen başında Beşiktaş'ın rakibine üstünlük kurmaya çalıştığı sırada, Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisinin hemen üzerinde yapılan faul, VAR incelemesi sonucunda penaltı olarak değerlendirildi.

Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu olan Thelin, penaltı atışı için topun başına geçti. 55'inci dakikada gelen penaltı kararıyla farkı 2'ye çıkarma şansı olan Kasımpaşa, Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

Bu kurtarışla adeta takımına hayat veren genç kaleci, 2015-16 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Siyah-beyazlılarda en son penaltı kurtaran kaleci, Tolga Zengin olmuştu.

O sezon Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta, 15-16'dan beri penaltı kurtaran bir kaleci olmamıştı.

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Son dakika: Ersin Destanoğlu maça damga vurdu! 2015-16’dan beri…
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