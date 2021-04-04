Son dakika: Ersin Destanoğlu maça damga vurdu! 2015-16’dan beri…

İkinci yarıda da rakibinin üzerinde baskı kurmaya çalışan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıyla şoka uğradı. Ancak Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Isaac Kiese Thelin'in kullandığı penaltı atışını kurtararak maça damga vurdu ve ilginç bir istatistiğe de imza attı.