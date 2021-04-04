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Giriş Tarihi: 4.4.2021 15:31 Son Güncelleme: 4.4.2021 15:40

Son dakika: Galatasaraylı 'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

Son dakika haberi... 'de 1 gol, 1 asistle oynadığı maçına damga vuran 'ın yıldızı , İtalyan basınına konuştu. 'dan İngiltere'ye giden Senegalli yıldız, günlerini hatırlarken aldığı transfer teklifini de açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İngiltere 'in 30. haftasında deplasmanda 'yi 5-2 yenerken 1 gol ve 1 asist yapan maça damga vuran isim oldu.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

'dan devre arasında takıma katılan , Manchester United'dan sonra 'ye de golünü atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

'deki başarılı performansıyla dikkat çeken , yaşadıklarına ve geleceğine dair İtalyan basınına özel röportaj verdi.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

"JUVENTUS'A İMZA ATTIĞIMA İNANAMADIM"

günleriyle ilgili de konuşan şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

"'a imza attığıma inanamadım! Benim için bir rüya gibiydi. İtalya'da herkes ya Juventus'a ya da Milano'ya gitmek ister. Menajerim, beni arayıp haber verdiğinde çok sevindim. Ama hikayem biraz erken başladı.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

Bana neden Mario Balotelli gibi diyorlar? Hareketlerimi ve saç stillerimi, Balotelli'ye benzetiyorlar. Mario kardeşimi iyi tanırım, arkadaşımdır.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

İtalya'da Serie D'de Bra formasıyla 23 maçta 23 gol attım ve bu dönüm noktası oldu. Er ya da geç onlara teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Orası, futbolun benim için özel bir şey olduğunu anlamaya başladığım yer diyebilirim.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

"JUVENTUS'TA GÜZEL DOSTLUKLAR KURDUM"

'ta oynamak için yerim olmayacağını biliyordum, seviye gerçekten çok yüksekti ve şansımı kaçırmak istemedim, Ajaccio'ya gittim. İtalya'da en fazla Serie B'de oynayabilirdim.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

Kendi kendime her zaman, er ya da geç İtalya'da kalıcı olmak için geri döneceğimi söyledim. Bu olmadı ama sorun etmiyorum. 'ta güzel dostluklar kurdum.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

Fabio Grosso'nun bana verdiği tüm tavsiyeleri hala hatırlıyorum. Grosso, potansiyelim olduğunu ama onu iyi bir şekilde kullanmak için çok çalışmam gerektiğini söyledi.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

"SERIE A'DAN BAZI TEKLİFLER GELDİ"

Babam yıllarca Torino'daki evimizde kaldı. Belçika'ya gittiğimde benimle geldi. Sonra Senegal'e döndü. Henüz erken de olsa kariyerimi Senegal'de bitirmek istiyorum.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

İngiltere sert ama alışmakta zorluk çekmedim. Hazır olmalısın, koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız.

Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

Bir gün İtalya'da oynamak da harika olur. Serie A'dan bazı teklifler geldi, ancak ikna olmadım ve o zamanlar gelmek istemedim."

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Son dakika: Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı
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