İtalya'da Serie D'de Bra formasıyla 23 maçta 23 gol attım ve bu dönüm noktası oldu. Er ya da geç onlara teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Orası, futbolun benim için özel bir şey olduğunu anlamaya başladığım yer diyebilirim.