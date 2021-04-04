İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında West Bromwich Albion deplasmanda Chelsea'yi 5-2 yenerken 1 gol ve 1 asist yapan Mbaye Diagne maça damga vuran isim oldu.
Galatasaray'dan devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne, Manchester United'dan sonra Chelsea'ye de golünü atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Premier Lig'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Mbaye Diagne, yaşadıklarına ve geleceğine dair İtalyan basınına özel röportaj verdi.
"JUVENTUS'A İMZA ATTIĞIMA İNANAMADIM"
Juventus günleriyle ilgili de konuşan Mbaye Diagne şu ifadeleri kullandı:
"Juventus'a imza attığıma inanamadım! Benim için bir rüya gibiydi. İtalya'da herkes ya Juventus'a ya da Milano'ya gitmek ister. Menajerim, beni arayıp haber verdiğinde çok sevindim. Ama hikayem biraz erken başladı.
Bana neden Mario Balotelli gibi diyorlar? Hareketlerimi ve saç stillerimi, Balotelli'ye benzetiyorlar. Mario kardeşimi iyi tanırım, arkadaşımdır.
İtalya'da Serie D'de Bra formasıyla 23 maçta 23 gol attım ve bu dönüm noktası oldu. Er ya da geç onlara teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Orası, futbolun benim için özel bir şey olduğunu anlamaya başladığım yer diyebilirim.
"JUVENTUS'TA GÜZEL DOSTLUKLAR KURDUM"
Juventus'ta oynamak için yerim olmayacağını biliyordum, seviye gerçekten çok yüksekti ve şansımı kaçırmak istemedim, Ajaccio'ya gittim. İtalya'da en fazla Serie B'de oynayabilirdim.
Kendi kendime her zaman, er ya da geç İtalya'da kalıcı olmak için geri döneceğimi söyledim. Bu olmadı ama sorun etmiyorum. Juventus'ta güzel dostluklar kurdum.
Fabio Grosso'nun bana verdiği tüm tavsiyeleri hala hatırlıyorum. Grosso, potansiyelim olduğunu ama onu iyi bir şekilde kullanmak için çok çalışmam gerektiğini söyledi.
"SERIE A'DAN BAZI TEKLİFLER GELDİ"
Babam yıllarca Torino'daki evimizde kaldı. Belçika'ya gittiğimde benimle geldi. Sonra Senegal'e döndü. Henüz erken de olsa kariyerimi Senegal'de bitirmek istiyorum.
İngiltere Premier Lig sert ama alışmakta zorluk çekmedim. Hazır olmalısın, koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız.
Bir gün İtalya'da oynamak da harika olur. Serie A'dan bazı teklifler geldi, ancak ikna olmadım ve o zamanlar gelmek istemedim."