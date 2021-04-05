RB Salzburg'un 1998 doğumlu forveti Patson Daka, Avrupa futbolunun yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor. Zambiya ligi ekiplerinden Kafue Celtic'ten transfer edilen Daka, Sturm Graz'a karşı 8 dakikada üç gol atarak dikkatleri üstüne çekti. 3, 5 ve 11. dakikalarda attığı gollerle takımı 3-0 öne geçiren golcü oyuncu için transfer iddiaları da peş peşe geliyor.
YENİ HAALAND OLARAK TANINIYOR! PATSON DAKA'DAN 24 GOL...
Avusturya Ligi'nde bu sezon oynadığı 31 maçta 24 gol atan Patson Daka, Avusturya Kupası'nda 5 maçta 5 gol atarken Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 maçta 2 gol attı. Patson Daka bu sezon Salzburg için resmi maçlarda tam 30 gol attı!
SADECE 250 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLDİ!
Patson Daka'nın kulübüyle sözleşmesi 2024 tarihinde bitiyor. 2017 yılında sadece 250 bin €'ya transfer edilen Daka'nın Salzburg'a büyük paralar kazandırması bekleniyor.
HAALAND'I ALAMADILAR HEDEFTE PATSON DAKA VAR!
Real Madrid ve Barcelona'nın Mino Raiola ile Haaland savaşı sürerken Liverpool, Manchester United ve Arsenal gibi takımlar da şimdiden Patson Daka için girişimlere başladı. RB Salzburg'un 250 bin Euro'ya Zambiya'dan getirdiği Daka için dünya devleri yarışıyor.
Patson Daka'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. Erling Haaland'tan 20 milyon Euro kazanan Salzburg bu kez genç oyuncuda aynı hatayı yapmadan sözleşmedeki serbest kalma maddesini daha da yukarı çekmek istiyor.
Bu içerik sabah.com.tr tarafından özgün olarak hazırlanmıştır, kaynaksız kullanılması suçtur.