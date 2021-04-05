Patson Daka'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. Erling Haaland'tan 20 milyon Euro kazanan Salzburg bu kez genç oyuncuda aynı hatayı yapmadan sözleşmedeki serbest kalma maddesini daha da yukarı çekmek istiyor.

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