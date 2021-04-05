Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diagne'nin yıktığı Chelsea'de ortalık karıştı! Antrenmandan kovuldu...
Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:16 Son Güncelleme: 5.4.2021 11:55

Diagne'nin yıktığı Chelsea'de ortalık karıştı! Antrenmandan kovuldu...

Diagne'nin yıktığı Chelsea'de ortalık karıştı! Antrenmandan kovuldu...

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında Albion'a 5-2'lik flaş skorla mağlup olan Chelsea'de ortalık karıştı. Galatasaray'dan kiralanan Diagne bu maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Teknik Direktör 'in gelmesinin ardından 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Maviler'de antrenmanda iki yıldız futbolcu arasında kavga çıktı. Kavgadaki isimlerden olan Antonio Rüdiger idmandan kovuldu.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, sahasında kümede kalma savaşı veren West Bromwich Albion'a 5-2 yenildi. Konuk ekipte Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne 1 gol ve 1 asistle maç damga vururken milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ise orta sahadaki defansif futboluyla Chelsea akınlarına izin vermedi. Bu şok mağlubiyet. Londra ekibinde krize neden oldu.

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich'e 5-2'lik ağır skorla kaybeden ve 10 maç sonra yenilen Chelsea'de antrenmanda ortalık karıştı.

Telegraph'ta yer alan habere göre antrenmanda İspanyol kaleci Kepa ile Alman stoper Antonio Rüdiger bir pozisyonun ardından tartışmaya başladı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Tartışmanın şiddeti yükselirken Thomas Tuchel'in vatandaşı Antonio Rüdiger'i antrenmandan kovduğu belirtildi.

İki oyuncu arasında fiziksel şiddet yaşanmadan olayların önüne geçildiği ifade edildi.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Çarşamba günü Porto'ya konuk olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Bakan Koca il il açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dokunuşu! Denizlispor karşısında parolayı belirledi...
Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer itirafı! Aldığı teklifi açıkladı
Son dakika | Hadsiz bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan!
SON DAKİKA - Tam zamanlı uzaktan eğitim kararı: Yarından itibaren başlıyor
Son dakika: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Aboubakar'ın çeyreği olamıyor, Sergen Yalçın..."
Şükriye Bulgurcu'nun ölümünde korkunç iddia: Dışardan söylediği yemek öldürdü
Son dakika | Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber
Dün gecenin Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Ada konseyinde sert tartışma...
Son dakika: 104 amiral kim? 15 Temmuz şaibeli olan da var PYD sevicisi de!
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Diagne'nin yıktığı Chelsea'de ortalık karıştı! Antrenmandan kovuldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA