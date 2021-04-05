Diagne'nin yıktığı Chelsea'de ortalık karıştı! Antrenmandan kovuldu...

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, sahasında kümede kalma savaşı veren West Bromwich Albion'a 5-2 yenildi. Konuk ekipte Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne 1 gol ve 1 asistle maç damga vururken milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ise orta sahadaki defansif futboluyla Chelsea akınlarına izin vermedi. Bu şok mağlubiyet. Londra ekibinde krize neden oldu.
İngiltere Premier Lig'de West Bromwich'e 5-2'lik ağır skorla kaybeden ve 10 maç sonra yenilen Chelsea'de antrenmanda ortalık karıştı.
Telegraph'ta yer alan habere göre antrenmanda İspanyol kaleci Kepa ile Alman stoper Antonio Rüdiger bir pozisyonun ardından tartışmaya başladı.
Tartışmanın şiddeti yükselirken Thomas Tuchel'in vatandaşı Antonio Rüdiger'i antrenmandan kovduğu belirtildi.
İki oyuncu arasında fiziksel şiddet yaşanmadan olayların önüne geçildiği ifade edildi.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Çarşamba günü Porto'ya konuk olacak.