İşte düşüşün hikâyesi

5 hafta önce Başkent ekibine karşı alınan yenilgi sonrasında kadroda değişime başlayan Fatih Terim, bir türlü ideal ilk 11’ini bulamadı. Takımın dengesi şaştı, üst üste gelen kayıplar mental olarak tüm oyuncuları yıprattı
PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezayı 'Adalet terazisi' fotoğrafı paylaşarak protesto eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım içinde ise forma adaletini sağlayamadı. Deneyimli teknikadamın hatalı kadro ve sistem tercihleri, son 5 haftada kaybedilen11 puanda başrol oynadı. İşte sarı-kırmızılıların çöküş hikâyesi:
1- 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü deplasmanında son bulurken, Fatih Terim faturayı devrede oyundan çıkardığı Yedlin-Emre Kılınç-Arda Turan üçlüsüne kesti. Bu 3 oyuncu da 4 gün sonra oynanan DemirGrup Sivasspor maçında ilk 11'e alınmadı amaMartin Linnes, yedirdiği iki golle Yedlin'i arattı.
2- TERİM'İN çift forvet ısrarına, takım uyum sağlayamadı. Sahaya doğru yayılamayan savunma oyuncuları,Çaykur Rizespor'dan yenen 4 gole davetiye çıkardı!
3- LUYINDAMA ve Marcao aynı anda cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğdu. 21 yaşındaki Nijeryalı stoper, takıma verilen 4 günlük izinde Florya'da kampa girip ekstra çalıştı. Hatay yolculuğuna kadar herkesOzornwafor'un ilk 11'de olmasını bekliyordu amaGedson Fernandes sürprizi yaşandı. Portekiz U-21 Takımı'ndan perşembe akşamı dönen ve Hatayspor maçı öncesi Florya'da sadece bir idmana çıkan Gedson, "Stoperoynar mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verince 11'e girdi.
4- SEZONUN ilk yarısında Trabzon deplasmanı başta olmak üzere önemli katkılar yapan Oğulcan, sakatlık ve cezasını atlattı ama formayı bir daha alamadı. 5 hafta Oğulcan'ı unutan Terim, bu süreçte kulübeden Halil'e şans verdi.
5- OYUNA girdiği her karşılaşmada olumlu işler yapan, 3 gol ve 1 asistle tabelayı de değiştiren KeremAktürkoğlu da bir türlü ilk 11'de tercih edilmedi.
FATİH TERİM'SİZ KAYIP 8 PUAN
TEKNİK direktör Fatih Terim'in bu sezon cezalı olduğu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 puan kaybetti. Levent Şahin yönetiminde çıkılan karşılaşmalarda Göztepe ve Trabzonspor'u deviren G.Saray, Antalyaspor ile berabere kalırken Konya ve Hatay'a mağlup oldu.