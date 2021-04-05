İşte düşüşün hikâyesi

FDK tarafından verilen 2 maçlık cezayıfotoğrafı paylaşarak protesto eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım içinde ise forma adaletini sağlayamadı.1- 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü deplasmanında son bulurken, Fatih Terim faturayı devrede oyundan çıkardığı Yedlin-Emre Kılınç-Arda Turan üçlüsüne kesti.2- TERİM'İN çift forvet ısrarına, takım uyum sağlayamadı.3- LUYINDAMA ve Marcao aynı anda cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğdu. 21 yaşındaki Nijeryalı stoper, takıma verilen 4 günlük izinde Florya'da kampa girip ekstra çalıştı.Portekiz U-21 Takımı'ndan perşembe akşamı dönen ve Hatayspor maçı öncesi Florya'da sadece bir idmana çıkan Gedson,sorusunacevabını verince 11'e girdi.4- SEZONUN ilk yarısında Trabzon deplasmanı başta olmak üzere önemli katkılar yapan Oğulcan, sakatlık ve cezasını atlattı ama formayı bir daha alamadı. 5 hafta Oğulcan'ı unutan Terim, bu süreçte kulübeden Halil'e şans verdi.5- OYUNA girdiği her karşılaşmada olumlu işler yapan, 3 gol ve 1 asistle tabelayı de değiştirenTEKNİK direktör Fatih Terim'in bu sezon cezalı olduğu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 puan kaybetti. Levent Şahin yönetiminde çıkılan karşılaşmalarda Göztepe ve Trabzonspor'u deviren G.Saray, Antalyaspor ile berabere kalırken Konya ve Hatay'a mağlup oldu.