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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Kartal’ın içi karardı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın içi karardı!

, eksikler nedeniyle maça sıkıntılı çıkan siyah-beyazlıları ceza sahası dışından şık vuruşuyla avladı. Ersin, Thelin’in kullandığı penaltıyı kurtararak farkın açılmasını engelledi

Sergen hoca; sağ bekte Necip, kanatta Rosier tercihinden 57'de vazgeçti ancak maçı çeviremedi
Çok sayıda eksikle Kasımpaşa karşısına çıkan Beşiktaş, hücumda Aboubakar ve Ghezzal'ı aradığı bir maç yaşadı. İlk yarıda orta alandan ileri çıkışlarda çok fazla pas hatası yapan siyah-beyazlılar, bunların sonucunda kalesinde Aytaç'ın golünü gördü. Larin ile iki kez fırsat yakalasa da Beşiktaş aradığı golü bulamadı. İkinci devre siyah-beyazlılarda Ljajic bir türlü oyuna ağırlığını koyamazken, N'Koudou ve N'Sakala koridoru sakarlıklarını, Necip-Rosier ise hücum zayıflığını yansıttı. Kasımpaşa'da Sadiku, ikili mücadelelerde kazandığı toplarla takımının dirençli olmasını sağladı. Ersin, kurtardığı penaltıyla takımını oyunda tutarken, hücum hattı üzerine düşeni yapamadı ve Kasımpaşa savunması aşılamadı. Zirvede farkı açarak bir rakibini saf dışı bırakma şansı yakalayan Beşiktaş, bunu iyi değerlendiremedi. Kendisine ters gelen Kasımpaşa deplasmanında yüzü gülmedi.

VAR KARARI İLE PENALTI
55. dakikada Welinton ile Thelin'in hemen ceza sahası çizgisi üzerindeki mücadelesinde Kasımpaşalı futbolcu yerde kaldı. Hakem önce devam ettirdi ancak VAR'la yaptığı konuşma sonrası penaltıyı verdi.

5 YIL SONRA
Beşiktaş'ta bir kaleci 5 yıl sonra penaltı kurtarışı yaptı. Ersin Destanoğlu, Thelin'in vuruşunda iyi bir refleksle topu çıkardı. Bundan önceki son kurtarış 2015-16'da oynanan Akhisar maçında Tolga Zengin'den gelmişti.

MİLLET NELER YAPIYOR!
MAÇIN ardından hakemi eleştirenler arasında Ersin Destanoğlu da vardı. 20 yaşındaki file bekçisi, "Hakem abiye bir şey söylemek istemiyorum, yaşımız genç. Doğru olmaz. Ancak millet neler yapıyor, kart bile görmüyor. Sadece teraziyi biraz daha dengede tutmaları lazım" dedi. Atiba ise "Başımız dik, dağılmayacağız. Biz büyük bir takımız. Bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz" diye konuştu.

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Kartal’ın içi karardı!
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