Kartal’ın içi karardı!

Aytaç Kara, eksikler nedeniyle maça sıkıntılı çıkan siyah-beyazlıları ceza sahası dışından şık vuruşuyla avladı. Ersin, Thelin’in kullandığı penaltıyı kurtararak farkın açılmasını engelledi
Sergen hoca; sağ bekte Necip, kanatta Rosier tercihinden 57'de vazgeçti ancak maçı çeviremedi Çok sayıda eksikle Kasımpaşa karşısına çıkan Beşiktaş, hücumda Aboubakar ve Ghezzal'ı aradığı bir maç yaşadı. İlk yarıda orta alandan ileri çıkışlarda çok fazla pas hatası yapan siyah-beyazlılar, bunların sonucunda kalesinde Aytaç'ın golünü gördü. Larin ile iki kez fırsatyakalasa da Beşiktaş aradığı golü bulamadı.İkinci devre siyah-beyazlılarda Ljajic bir türlü oyuna ağırlığını koyamazken, N'Koudou ve N'Sakala koridoru sakarlıklarını, Necip-Rosier ise hücum zayıflığını yansıttı. Kasımpaşa'da Sadiku, ikili mücadelelerde kazandığı toplarla takımının dirençli olmasını sağladı. Ersin, kurtardığı penaltıyla takımını oyunda tutarken, hücum hattı üzerine düşeni yapamadı ve Kasımpaşa savunması aşılamadı. Zirvedefarkı açarak bir rakibini saf dışı bırakma şansıyakalayan Beşiktaş, bunu iyi değerlendiremedi.Kendisine ters gelen Kasımpaşa deplasmanındayüzü gülmedi.
VAR KARARIİLE PENALTI
55. dakikada Welinton ile Thelin'in hemen ceza sahası çizgisi üzerindeki mücadelesinde Kasımpaşalı futbolcu yerde kaldı. Hakem önce devam ettirdi ancak VAR'la yaptığı konuşma sonrası penaltıyı verdi.
5 YIL SONRA
Beşiktaş'ta bir kaleci 5 yıl sonra penaltı kurtarışı yaptı. Ersin Destanoğlu, Thelin'in vuruşunda iyi bir refleksle topu çıkardı. Bundan önceki son kurtarış 2015-16'da oynanan Akhisar maçında Tolga Zengin'den gelmişti.
MİLLET NELER YAPIYOR!
MAÇIN ardından hakemi eleştirenler arasında Ersin Destanoğlu da vardı. 20 yaşındaki file bekçisi, "Hakemabiye bir şey söylemek istemiyorum,yaşımız genç. Doğru olmaz. Ancak millet neler yapıyor, kart bile görmüyor. Sadece teraziyibiraz daha dengede tutmalarılazım" dedi. Atiba ise "Başımız dik, dağılmayacağız.Biz büyük bir takımız. Bu şampiyonluğune kadar çok istediğimizigöstereceğiz" diye konuştu.