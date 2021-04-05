Kartal’ın içi karardı!

Sergen hoca; sağ bekte Necip, kanatta Rosier tercihinden 57'de vazgeçti ancak maçı çeviremedisayıda eksikle Kasımpaşa karşısına çıkan Beşiktaş, hücumda Aboubakar ve Ghezzal'ı aradığı bir maç yaşadı. İlk yarıda orta alandan ileri çıkışlarda çok fazla pas hatası yapan siyah-beyazlılar, bunların sonucunda kalesinde Aytaç'ın golünü gördü.devre siyah-beyazlılarda Ljajic bir türlü oyuna ağırlığını koyamazken, N'Koudou ve N'Sakala koridoru sakarlıklarını, Necip-Rosier ise hücum zayıflığını yansıttı. Kasımpaşa'da Sadiku, ikili mücadelelerde kazandığı toplarla takımının dirençli olmasını sağladı.kurtardığı penaltıyla takımını oyunda tutarken, hücum hattı üzerine düşeni yapamadı ve Kasımpaşa savunması aşılamadı.55. dakikada Welinton ile Thelin'in hemen ceza sahası çizgisi üzerindeki mücadelesinde Kasımpaşalı futbolcu yerde kaldı. Hakem önce devam ettirdi ancak VAR'la yaptığı konuşma sonrası penaltıyı verdi.Beşiktaş'ta bir kaleci 5 yıl sonra penaltı kurtarışı yaptı. Ersin Destanoğlu, Thelin'in vuruşunda iyi bir refleksle topu çıkardı. Bundan önceki son kurtarış 2015-16'da oynanan Akhisar maçında Tolga Zengin'den gelmişti.MAÇIN ardından hakemi eleştirenler arasında Ersin Destanoğlu da vardı. 20 yaşındaki file bekçisi, "Ancak millet neler yapıyor, kart bile görmüyor.Atiba isediye konuştu.