Romelu Lukaku, Fenomen Ronaldo'yu geride bıraktı!

Avrupa futbolunun son dönemdeki en formda golcülerinden birisi olan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, bu sezon sergilediği performansla formasını giydiği Inter'i, Serie A yıllar sonra şampiyonluğa taşıyacak gibi gözüküyor.
2019 yılında Manchester United'dan 73 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Milano ekibine transfer olan yıldız oyuncu, Inter formasıyla kısa sürede dünya futbolunun en büyük golcülerinden birisi olan Brezilyalı Ronaldo'yu geride bıraktı.
FIRTINA GİBİ GEÇEN 2 SEZON
Inter'e transfer olduğu ilk sezon 51 maça çıkan Lukaku, 34 gol kaydetmişti. Bu sezon ise geçtiğimiz hafta oynanan Bologna maçında da ağları sarsan Belçikalı golcü, 35 maçta 26 gole ulaştı.
Dünya futbolunun efsane golcülerinden Brezilyalı Ronaldo, 1997-2002 yılları arasında Inter forması giymiş ve toplamda 99 maça çıkmıştı. Bu 99 maçta 59 gole ulaşan Ronaldo, henüz 2'inci sezonunda olmasına rağmen gol sayılarında Lukaku'nun gerisinde kaldı.
Belçikalı golcü oyuncu Lukaku, 2 sezonda forma giydiği 86 maçta 60 gole ulaşarak Fenomen Ronaldo'yu arkasında bırakmayı başardı. Ayrıca Lukaku'nun Brezilyalı Ronaldo'dan daha fazla asisti de bulunuyor.
İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Inter, rakiplerinden 8 puan önde bir şekilde zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
DEVLERİN LİSTESİNDE
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Manchester City, Chelsea ve Barcelona Erling Haaland'ı ellerinden kaçırması halinde Romelu Lukaku için transfer görüşmelerine başlayacak. Ancak Lukaku'yu elinden kaçırmak istemeyen Inter, yıldız oyuncuyla sözleşme tazelemeyi istiyor.