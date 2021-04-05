Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim yeni sezon için hedefi belirledi! Emre Belözoğlu da istemişti...

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Giriş Tarihi: 5.4.2021 13:11 Son Güncelleme: 5.4.2021 13:12

haberleri... yeni sezon için hedefi belirledi! Emre Belözoğlu da istemişti...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

haberleri... Son beş maçta üç mağlubiyet alan Galatasaray'da bu sezon şampiyonluk ihtimali oldukça azaldı. Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Özellikle son haftalarda büyük düşüş yaşayan Galatasaray'ın savunma hattı da çöktü. Galatasaray, son iki maçta 7 gol yedi. Marcao ve Luyindama'nın alternatifini bulmak isteyen Terim, milli oyuncuda karar kıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Önce Çaykur Rizespor daha sonra da Hatayspor'a mağlup olan , önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar milli takımın başarılı stoperi için girişimlere başladı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicola Schira, Galatasaray'ın sezon sonunda yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağını açıkladı! İşte haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

SON DAKİKA: FATİH TERİM ÇOK İSTİYORDU İTALYA'DAN KRİTİK İDDİA!

İtalyan gazeteci Nicola Schira, sarı kırmızlılıların İtalya'nın Sassuolo takımında oynayan için sezon sonunda girişimlere başlayacağını yazdı. teknik patronu , geçen sezon da Kaan Ayhan'ı çok istemiş fakat Fortuna Düsseldorf'tan İtalya'ya transfer olmuştu.

Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

İŞTE O İDDİA...

Avrupa'dan verdiği transfer haberleriyle dikkat çeken İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 'ın Sassuolo'nun stoperi ile ilgilendiğini yazdı. 'in Kaan'ı çok istediğini yazan deneyimli gazeteci Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Kaan Ayhan'ı kiralamak olduğunu belirtti.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

Sassuolo'nun 'ın geleceğine henüz karar vermediği bu kararın gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre şekilleneceği de gelen bilgiler arasında.

teknik direktörü , Kaan Ayhan'ı hem geçen sezon hem de devre arasında istemişti.

Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

Deplasmanda 3-0 yendiğimiz Norveç karşısında 90 dakika sahada kalan , Sörloth ve Haaland'a adım attırmadı.

Sezon sonu geleceğ netleşecek Kaan Ayhan, hem Türkiye'deki maçta hem de Fransa'daki maçta dünya devi Fransa'ya gol atmayı başarmıştı.

Kaan Ayhan ayrıca duran toplardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Kaan'ın Bundesliga'da birçok frikik golü bulunuyor.

Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

İTALYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR!

, Sassuolo'da fazla forma şansı bulamamaktan şikayetçi. Başarılı oyuncunun İtalya'dan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Kariyerine Schalke 04 takımında başlayan Kaan Ayhan, hem stoper hem sol bek hem orta saha hem de defansif orta sahada bölgelerinde başarıyla görev alabiliyor.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

Schalke 04'ten bir dönem Frankfurt'a kiralık giden , 2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Buradaki başarılı performansıyla milli takımda da forma giymeye başlayan Kaan, 2020'de Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ! 'NEDEN GÖNDERDİNİZ?'

TFF, Ocak ayında yabancı sınırını 14'ten 16'ya yükseltince Valentine Ozornwafor'a son anda lisans çıkarılmış, altyapıdan yetişen ve stoperde görev yapan Emin Bayram ise kiralık olarak Boluspor'a gitmişti.

Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

Terim'in dün akşam Gedson tercihi sosyal medyada tepki gördü. Taraftarlar, "Madem Ozornwafor'u oynatmayacaktınız neden Emin'i gönderdiniz?" yorumunda bulundu.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Son dakika: Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da flaş transfer hamlesi! Fatih Terim'in jokeri olacak...

Dün akşam stoper pozisyonunda forma giyen Gedson Fernandes, ilk yarının en kötüleri arasında yer aldı. Hatayspor akınlarına 'dur' diyemeyen 'da ikinci yarıda Gedson orta sahaya geçerken Şener Özbayraklı stoper pozisyonunda oynadı.

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim yeni sezon için hedefi belirledi! Emre Belözoğlu da istemişti...
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