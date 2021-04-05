Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:27 Son Güncelleme: 6.4.2021 01:27

maçı hangi kanalda? 33. Hafta , saat kaçta?

Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

’in 33. Haftasında, teknik direktör yönetimindeki Trabzsonpor, sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi alan , sahasında Kayserispor karşısında hata yapmamak ve hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Futbolseverler tarafından merak edilen Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında, 56 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, evinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Son 5 karşılaşmasında tek mağlubiyet alan bordo-mavili takım, Kayserispor karşısında 3 puan kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek ve takımına destek olmak isteyen futbolseverler ise Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Kayserispor maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;

  • Spor Toto Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor - Kayserispor maçı 6 Nisan 2021 Salı (Bugün) saat 19.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR, KAYSERİSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. Haftasında bugün sahasında karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



KAYSERİSPOR, TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçı, bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
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