Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında, 56 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, evinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Son 5 karşılaşmasında tek mağlubiyet alan bordo-mavili takım, Kayserispor karşısında 3 puan kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek ve takımına destek olmak isteyen futbolseverler ise Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Trabzonspor- Kayserispor maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. Haftasında bugün sahasında karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.
Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçı, bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.