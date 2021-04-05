Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig 33. Hafta Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında, 56 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, evinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Son 5 karşılaşmasında tek mağlubiyet alan bordo-mavili takım, Kayserispor karşısında 3 puan kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek ve takımına destek olmak isteyen futbolseverler ise Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Kayserispor maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;