Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Beşiktaş, Aboubakar'ın eksikiğini hissetti. Bu sezon müthiş bir grafik çizen deneyimli golcü en az 2 maç daha kaçırcak. Larin'in gol bölgesinde Aboubakar'ın boşluğunu dolduramadığı gözlendi. Siyah-beyazlıların kulağı Cenk Tosun'dan gelecek haberde. Koronavirüs testi negatif çıkması durumunda Alanyaspor karşısında Cenk'in ilk 11'de olması bekleniyor. A Spor'un Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'taki son gelişmeleri ve Alanyaspor karşısında nasıl bir ilk 11'in sahada olacağı yönündeki bilgileri aktardı.
İşte Sercan Dikme'nin verdiği son bilgiler şöyle...
"Beşiktaş'ta hedefte bir sapma yok. Lig uzun bir süreç. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin performansının düşük olduğu dönemler vardı Beşiktaş'ın da böyle bir performans sergilemesi doğal. Sergen Yalçın, favorinin kendileri olduğunu düşünüyor. Başkan da aynı fikirde.
Ghezzal, Alanyaspor maçında kadroda olacak. İlk 11'e geri dönecek. Hem Ghezaal hem Mensah sakatlığını atlattı. İki oyuncu da idmana katıldı. Aboubakar, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Cenk Tosun'un karantina süreci yarın gece bitecek. Cenk Tosun ve Dorukhan'a yeniden test yapılacak. Test sonuçları negatife dönerse Cenk Tosun, maç kadrosunda olacak. İlk 11'de de başlama şansı yüksek.
Larin'in kanat performansı ile santrafor performansı arasında geceyle gündüz kadar fark var. Sezonun ilk maçlarında da Larin forvet oynamış, Beşiktaş istediği oyunu oynayamamıştı. Cenk ilk 11'de oynarsa Larin kanada geçecek. Sağ kanatta da Ghezzal oynayacak.
Eğer Cenk Tosun ilk 11'de yer alamazsa Larin santrafor olarak görev yapacak. Cenk Tosun'un durumuna göre taktik belirlenecek.
Rıdvan Yılmaz'ın herhangi bir sakatlığı yok, oynamaması Sergen Yalçın'ın takdiri. Bu hafta Alanyaspor karşısında N'Sakala - Rıdvan Yılmaz değişikliği olabilir."