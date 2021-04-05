İşte Sercan Dikme'nin verdiği son bilgiler şöyle...

"Beşiktaş'ta hedefte bir sapma yok. Lig uzun bir süreç. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin performansının düşük olduğu dönemler vardı Beşiktaş'ın da böyle bir performans sergilemesi doğal. Sergen Yalçın, favorinin kendileri olduğunu düşünüyor. Başkan da aynı fikirde.