Domagoj Vida 100. lig maçına çıkıyor!

EN SAKİN SEZONUNU YAŞIYOR

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon ise Vida'nın siyah-beyazlı formadan en fazla uzak kaldığı dönem olarak kayıtlara geçti. 32 haftası geride kalan ligde 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1'i sarı kart cezalısı olmak üzere 6 maçta görev yapamadı.

Oynadığı maçlarda 4 gol atmayı başaran Hırvat futbolcu, son 2 sezonunda birer kez kırmızı kart görmesine rağmen bu sezon Beşiktaş'taki en sakin sezonunu geçiriyor. Ligde şu ana kadar 4 sarı kartı bulunan Vida, bu sezon kırmızı kartla tanışmadı. Beşiktaş kariyeri boyunca 18 sarı kart gören Vida, toplamda 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.