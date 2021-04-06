Erken finalin ilk maçında kazanan Real Madrid! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

DORTMUND UMUTLANDI, FODEN SÖNDÜRDÜ

Gecenin bir diğer maçında ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadelenin mutlak favorisi olan Manchester City, De Bruyne'in erken gelen golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Borussia Dortmund'un baskısını kıramadı ve Marco Reus'un 84'üncü dakikada gelen golü karşılaşmada eşitliği sağladı.