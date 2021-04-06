Erken finalin ilk maçında kazanan Real Madrid! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.
Maça iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 27. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti, 36. dakikada ise Marco Asensio ile skoru farkı 2'ye çıkardı.
Liverpool ilk yarıda rakip kaleye şut atamazken, Real Madrid soyunma odasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 1'e indirse de 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior maçın skorunu belirledi: 3-1.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 81 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Nisan Çarşamba günü Anfield Stadı'nda oynanacak.
DORTMUND UMUTLANDI, FODEN SÖNDÜRDÜ
Gecenin bir diğer maçında ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadelenin mutlak favorisi olan Manchester City, De Bruyne'in erken gelen golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Borussia Dortmund'un baskısını kıramadı ve Marco Reus'un 84'üncü dakikada gelen golü karşılaşmada eşitliği sağladı.
Alman ekibinin umutlarını kısa sürede söndüren City, Foden'ın 89'da gelen golüyle karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.