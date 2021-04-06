Eve huzur geldi

BU sezon sahasında yaşadığı kayıplarla zirve yarışında ağır yara alan ve "Kadıköy'den çıkış yok" sloganını unutturan Fenerbahçe, evindeki galibiyet hasretini Denizlispor karşısında bitirdi.Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de çıktığı toplam 16 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 kez mağlup oldu.Takım'ın oynadığı 3 maçta performansıyla öne çıkan Ozan Tufan, ligde 3 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi. Belözoğlu'nun as kadroda vazgeçmeyi düşünmediğini söylediği 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda takımının isabetli ilk şutunu çeken isim oldu.83. dakikada Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde topla buluşun İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutu Szalai'den sekip ağlara gitti. Fakat top Samatta'nın şortuna değdiği için gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.