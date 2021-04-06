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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Eve huzur geldi

Eve huzur geldi
BU sezon sahasında yaşadığı kayıplarla zirve yarışında ağır yara alan ve "Kadıköy'den çıkış yok" sloganını unutturan Fenerbahçe, evindeki galibiyet hasretini Denizlispor karşısında bitirdi. Dün geceye kadar iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 11 puan kaybeden sarı-lacivertliler, şanssızlığını kırarak 65 gün sonra Ülker Stadı'nda kazanmayı başardı. Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de çıktığı toplam 16 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 kez mağlup oldu.

KALEYİ BULAN İLK ŞUT İKİNCİ YARI
A Milli Takım'ın oynadığı 3 maçta performansıyla öne çıkan Ozan Tufan, ligde 3 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi. Belözoğlu'nun as kadroda vazgeçmeyi düşünmediğini söylediği 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda takımının isabetli ilk şutunu çeken isim oldu.

İRFAN CAN'A VAR ENGELİ
83. dakikada Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde topla buluşun İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutu Szalai'den sekip ağlara gitti. Fakat top Samatta'nın şortuna değdiği için gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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