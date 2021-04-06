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Giriş Tarihi: 6.4.2021 19:48 Son Güncelleme: 6.4.2021 20:02

'ta sevinci!

Juventus'ta Merih Demiral sevinci!

ekiplerinden 'ta forma giyen , milli takım arasında koronavirüse yakalanmıştı. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli takım kadrosuna çağırılan ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucundan kadrodan çıkarılmak zorunda kalan Merih Demiral, iyileşti.

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, Milli futbolcunun testinin negatif sonuç verdiği ve yarından itibaren takıma dahil olacağı ifade edildi.

Merih Demiral'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'Geri döndüm.' mesajını verdi.

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Juventus'ta Merih Demiral sevinci!
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