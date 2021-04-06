Juventus'ta Merih Demiral sevinci!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli takım kadrosuna çağırılan ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucundan kadrodan çıkarılmak zorunda kalan Merih Demiral, iyileşti.

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, Milli futbolcunun testinin negatif sonuç verdiği ve yarından itibaren takıma dahil olacağı ifade edildi.

Merih Demiral'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'Geri döndüm.' mesajını verdi.