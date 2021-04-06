Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tarihi talep: Kurulları biz seçelim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları için taraflar yarın önemli bir toplantı yapacak. Daha önce yayın meselesinden dolayı TFF ile ayrı düşen Kulüpler Birliği, uzun zamandır da federasyonun kurullarından şikâyetçi.

Geçen hafta Maslak'ta az sayıda üyenin katıldığı toplantıda yapılan oylamada, "TFF kurullarını artık Kulüpler Birliği seçsin" şeklinde bir görüş çıkmıştı. Yarın yapılacak toplantıda yine aynı konu gündeme gelecek. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, TFF'ye "Bizim kulüpler olarak böyle düşüncemiz var.. Bunu sizinle paylaşıyoruz" mesajını resmen iletecek. Kurulların istifa etmesi yönünde daha önce de Riva'da yapılan toplantıda başkanlar özellikle Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu ve PFDK'nın değişmesini istemişti.