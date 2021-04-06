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Giriş Tarihi: 6.4.2021 23:16

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Manchester City - Borussia Dortmund CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gecesi - maçıyla devam ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan İngiliz ekibi, üst tur için avantajlı konumda.

Manchester City ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısında De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, rövanş öncesinde avantajlı hale geldi.

CANLI SKOR

Manchester City 1-0 Borussia Dortmund

19' De Bruyne

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Silva

Borussia Dortmund: Hitz, Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Gurreiro, Bellingham, Emre Can, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland

6 Nisan Salı günü saat 22:00'de başlayan müsabaka beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

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Manchester City - Borussia Dortmund (CANLI)
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