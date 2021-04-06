Manchester City - Borussia Dortmund (CANLI)

Manchester City ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısında De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, rövanş öncesinde avantajlı hale geldi.
CANLI SKOR
Manchester City 1-0 Borussia Dortmund
19' De Bruyne
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Silva
Borussia Dortmund: Hitz, Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Gurreiro, Bellingham, Emre Can, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland
6 Nisan Salı günü saat 22:00'de başlayan müsabaka beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.