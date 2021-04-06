Mbwana Samatta'dan flaş itiraf: Bunu söylemek hataydı!

"EMRE HOCA ELİNDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERİYOR"

Sezon sonuna kadar takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun elinden geleni yaptığını ifade eden Samatta, "Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini isteyen birisi. Takımdaki oyuncular ve buradaki herkes bunu hissediyor. Kendisi de kalbiyle burada. Buradaki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Herkesin kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı olmak için. Ve onlar özellikle Emre hoca dahilinde mümkün olan her şeyi, bütün başarıları elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve takımdaki herkes, buradaki çalışanlar bunu hissediyor. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor" dedi.