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Giriş Tarihi: 6.4.2021 23:08 Son Güncelleme: 6.4.2021 23:17

- Liverpool (CANLI)

Real Madrid - Liverpool CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ve Liverpool karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibinde koronavirüs nedeniyle Raphael Varane forma giyemiyor. Liverpool forması giyen milli futbolcumuz ise ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final ilk maçında karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

CANLI SKOR

Real Madrid 2-1 Liverpool

27' Vinicius Junior

36' Asensio

51' Salah

İLK 11'LER

REAL MADRID: Courtouis, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius Junior, Benzema

YEDEKLER: Lunin, Suarez, Marcelo, Odriozola, Victor, Valverde, Isco, Calvo, Mariano Diaz, Rodrygo

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Phillips, Robetson, Keita, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Jota

YEDEKLER: Adrian, Tsimikas, Ben Davies, Rhy Williams, Thiago, Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Cain, Firmino, Harvey Davies

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Real Madrid - Liverpool (CANLI)
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