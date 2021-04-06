Real Madrid - Liverpool (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final ilk maçında karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
CANLI SKOR
Real Madrid 2-1 Liverpool
27' Vinicius Junior
36' Asensio
51' Salah
İLK 11'LER
REAL MADRID: Courtouis, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius Junior, Benzema
YEDEKLER: Lunin, Suarez, Marcelo, Odriozola, Victor, Valverde, Isco, Calvo, Mariano Diaz, Rodrygo
LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Phillips, Robetson, Keita, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Jota
YEDEKLER: Adrian, Tsimikas, Ben Davies, Rhy Williams, Thiago, Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Cain, Firmino, Harvey Davies