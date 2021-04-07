Engelleri aşamadı!

her ne kadar Kayserispor adeta golle başlasa da ardından oyun üstünlüğünü tamamen Trabzonspor'a bıraktı. Üst üste ataklar üreten bordomavililer, 29. dakikada Bakasetas'ın golüyle beraberliği yakaladı.gol yollarında ise aynı verimliliği gösteremedi.devrede ise Fırtına, Kayserispor'u adeta kendi sahasına hapsetse de beklenen gol gelmedi. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda Kayserispor kalecisiiki kritik top direkten döndü. Karşılaşma da beraberlikle tamamlanırken Trabzonspor, üst üste ikinci maçından 1 puanla ayrıldı.Maçın yıldızı tartışmasız Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'dı… Genç kaleci 90 dakika boyunca Trabzonspor'a sadece 1 kez geçit verirken toplamda 10 kurtarış ile takımına 1 puanı getirdi. Doğan, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı geride bıraktı.Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme, maçın 76. dakikasında oyundan alındı. Abdullah Avcı, Nijeryalı'nın sakatlandığı için çıkmak istediğini açıklarken, Nwakaeme'nin arka adalesinde çekme olduğu ve ağrı hissettiği, durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.Penaltı pozisyonunda yerde kalan isim olan Flavio, haklarının yendiğini söyledi: "Yaşadığım bir penaltı pozisyonu var. Çok rahat gol atma şansımız vardı, açık bir penaltımız verilmedi. Belki de bu penaltıyla 3 puan kazanacaktık."MAÇIN 64. dakikasında mücadelenin en kritik pozisyonu yaşandı. Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Doğan'dan dönen top için Flavio hamle yaparken Kayserispor'dan Aziz Behich'in itmesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, sessiz kalıp VAR incelemesi için bir süre bekledi. Ancak VAR'ın başında bulunan Bahattin Şimşek de 'devam' dedi ve penaltı kararı çıkmadı. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterirkenyorumunu yaptı...