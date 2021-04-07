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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Engelleri aşamadı!

YUNUS EMRE SEL
Engelleri aşamadı!

6’daki Muğdat’ın golüne Trabzonspor, 29’da Bakasetas ile yanıt verdi. Karadeniz ekibi rakibini kendi sahasına hapsetti; 2 top direkten döndü, Kayseri kalecisi Doğan devleşti

Karşılaşmaya her ne kadar Kayserispor adeta golle başlasa da ardından oyun üstünlüğünü tamamen Trabzonspor'a bıraktı. Üst üste ataklar üreten bordomavililer, 29. dakikada Bakasetas'ın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı itibariyle sezonun en çok pas trafiğini gerçekleştiren Trabzonspor, gol yollarında ise aynı verimliliği gösteremedi. İkinci devrede ise Fırtına, Kayserispor'u adeta kendi sahasına hapsetse de beklenen gol gelmedi. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda Kayserispor kalecisi Doğan, adeta kalesinde devleşen isim olurken, iki kritik top direkten döndü. Karşılaşma da beraberlikle tamamlanırken Trabzonspor, üst üste ikinci maçından 1 puanla ayrıldı.

10 kurtarışla damga vurdu
Maçın yıldızı tartışmasız Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'dı… Genç kaleci 90 dakika boyunca Trabzonspor'a sadece 1 kez geçit verirken toplamda 10 kurtarış ile takımına 1 puanı getirdi. Doğan, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı geride bıraktı.

Nwakaeme sakatlandı
Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme, maçın 76. dakikasında oyundan alındı. Abdullah Avcı, Nijeryalı'nın sakatlandığı için çıkmak istediğini açıklarken, Nwakaeme'nin arka adalesinde çekme olduğu ve ağrı hissettiği, durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

'Açık penaltımız verilmedi'
Penaltı pozisyonunda yerde kalan isim olan Flavio, haklarının yendiğini söyledi: "Yaşadığım bir penaltı pozisyonu var. Çok rahat gol atma şansımız vardı, açık bir penaltımız verilmedi. Belki de bu penaltıyla 3 puan kazanacaktık."

'VAR'A GÖRE itmek serbest!'
MAÇIN 64. dakikasında mücadelenin en kritik pozisyonu yaşandı. Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Doğan'dan dönen top için Flavio hamle yaparken Kayserispor'dan Aziz Behich'in itmesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, sessiz kalıp VAR incelemesi için bir süre bekledi. Ancak VAR'ın başında bulunan Bahattin Şimşek de 'devam' dedi ve penaltı kararı çıkmadı. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterirken "VAR'a göre itmek serbest" yorumunu yaptı...

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Engelleri aşamadı!
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