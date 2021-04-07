Haaland'ın maç sonu hareketi hakemin başını yaktı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 19'da Kevin De Bruyne ve 90'da Phil Foden kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golünü ise 84'te Marco Reus attı.