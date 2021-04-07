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Giriş Tarihi: 7.4.2021 12:37

Haaland'ın maç sonu hareketi hakemin başını yaktı!

Haaland'ın maç sonu hareketi hakemin başını yaktı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında , sahasında 'u 90'da 'ın kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra Dortmund'un Norveçli yıldızı 'ın maçın hakemine imza vermesi olay oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 19'da Kevin De Bruyne ve 90'da Phil Foden kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golünü ise 84'te Marco Reus attı.

Dortmund'da golün asistini yapan Norveçli yıldız Haaland'ın maç sonu hareketi gündeme oturdu.

Kritik maçın yan hakemlerinden Octavian Sovre, karşılaşma sonrası koridorda yakaladığı Haaland'ın, sarı ve kırmızı kartlarına imza atmasını istedi. Haaland, Rumen hakemin isteğini geri çevirmedi ve kartlara imza attı.

İngiltere'deki birçok yayında Rumen hakemin yaptığı hareketin etik kurallar dışında olduğuna dikkat çekilirken Rumen hakemlerin Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı hatalara değinildi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında PSG - Başakşehir maçında da temsilcimiz Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf eden Rumen hakem Sebastian Coltescu nedeniyle maç ertelenmişti.

İşte Haaland'ın ve maç hakeminin soyunma koridordaki görüntüleri;

Norveçli 20 yaşındaki genç yıldız, hakemin uzattığı kartlara imza atıyor.

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