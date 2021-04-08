Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransızların süper yıldızı Kylian Mbappe tarihe geçti! Erling Haaland ayrıntısı...
Giriş Tarihi: 8.4.2021 08:12 Son Güncelleme: 8.4.2021 08:21

Fransızların süper yıldızı tarihe geçti! ayrıntısı...

SABAH.COM.TR SPOR
Fransızların süper yıldızı Kylian Mbappe tarihe geçti! Erling Haaland ayrıntısı...

çeyrek final ilk maçında kendi sahasında 'yi ağırladı. Futbolseverlerin izlemekten büyük keyif aldığı karşılaşmaya Fransız yıldız damga vurdu! Başarılı oyuncu 3. ve 68. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Lewandowski'nin yokluğunda Neymar ve Mbappe'ye yanıt veremeyen Bayern Münih sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada Mbappe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...

Paris Saint-Germain deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı. Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra Keylor Navas'ın da damga vurduğu maçı 3-2 kazanan PSG, rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj yakaladı. Fransa'nın kazandığı dünya kupasında da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kylian Mbappe, dünkü maçta da fark yarattı.

KYLİAN MBAPPE ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ!

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yıldız oyuncu bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üç Fransız oyuncudan biri oldu. Mbappe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol attı.

EN YAKIN RAKİBİ HAALAND!

Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışındaki en büyük rakibi ise Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland! Haaland bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole imza attı. Çeyrek final ilk karşılaşmasında Manchester City'ye karşı mücadele eden Haaland gol atamadı.

Bu arada Neymar'ın da PSG formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 golü var. Manchester United forması giyen Marcus Rashford, Giroud, En-Nesyri, Morata ve Salah'ın da 6'şar golü var. Bu isimleri beşer golle İmmobile ve Messi takip ediyor.

OPTA'nın verilerine göre Mbappe bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üçüncü Fransız futbolcu oldu. Bu başarıya daha önce 2017/18 sezonunda Wissam Ben Yedder ve 2001/02 sezonunda David Trezeguet ulaşmıştı.

KEYLOR NAVAS FIRTINASI!

Keylor Navas dün akşam kalesine gelen 12 isabetli şutun 10'unu kurtardı! Navas, Real Madrid'ten gönderildikten sonra PSG'de adeta yeniden doğdu...

Henüz 22 yaşındaki Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki gol sayısını 13'e çıkardı ve 12 gollü Thierry Henry'i geride bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı?
Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi
Galatasaray'dan Başakşehir'e sürpriz transfer! Fatih Terim başkanlığa aday olacak mı? (Sabah Spor Özel)
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum
Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'
Beşiktaş zorlu Alanyaspor engelini rahat geçti! Cenk Tosun golle döndü
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransızların süper yıldızı Kylian Mbappe tarihe geçti! Erling Haaland ayrıntısı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA