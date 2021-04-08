KYLİAN MBAPPE ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ!
PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yıldız oyuncu bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üç Fransız oyuncudan biri oldu. Mbappe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol attı.
EN YAKIN RAKİBİ HAALAND!
Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışındaki en büyük rakibi ise Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland! Haaland bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole imza attı. Çeyrek final ilk karşılaşmasında Manchester City'ye karşı mücadele eden Haaland gol atamadı.
Bu arada Neymar'ın da PSG formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 golü var. Manchester United forması giyen Marcus Rashford, Giroud, En-Nesyri, Morata ve Salah'ın da 6'şar golü var. Bu isimleri beşer golle İmmobile ve Messi takip ediyor.
OPTA'nın verilerine göre Mbappe bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üçüncü Fransız futbolcu oldu. Bu başarıya daha önce 2017/18 sezonunda Wissam Ben Yedder ve 2001/02 sezonunda David Trezeguet ulaşmıştı.
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Henüz 22 yaşındaki Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki gol sayısını 13'e çıkardı ve 12 gollü Thierry Henry'i geride bıraktı.