Bu arada Neymar'ın da PSG formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 golü var. Manchester United forması giyen Marcus Rashford, Giroud, En-Nesyri, Morata ve Salah'ın da 6'şar golü var. Bu isimleri beşer golle İmmobile ve Messi takip ediyor.