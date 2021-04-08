Beşiktaş'ın sihirbazı Rachid Ghezzal, bu sezon yaptığı asistler ve attığı gollerle birlikte takımına hayat veren başlıca isimlerden biri oldu. Cezayirli yıldızın skora katkı verdiği maçlarda siyah-beyazlıların farkı da ortada… İşte Beşiktaş yönetiminin Ghezzal'la ilgili aldığı son dakika kararının detayları...
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyememişti. Beşiktaş'ta maçı 1-0 kaybederken Ghezzal'ı mumla aradığı bir maç yaşamıştı. Alanya maçında ise fırtına gibi bir oyun ortaya koyan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçın 14'ünde skora katkı sağlamış oldu.
Ligde 2 gol, 13 asisti bulunan başarılı kanat oyuncusunun skora katkı sağladığı maçların 11'inden galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 3 maçta ise beraberlikle sahadan ayrılırken hiç mağlubiyet yaşamadı. Ghezzal'ın tabelaya etki edemediği 8 maçın 3'ünde ise Kartal sahadan boynu bükük ayrılmıştı.
YOLUNU ÇİZİYOR
Siyah-Beyazlıların sezon sonu kadrosuna bonservisiyle birlikte katmak istediği Rachid Ghezzal, takımının zirve yürüyüşüne katkı sağlamaya devam ederken, yönetimin de yüzünü güldürüyor.
Leicester City'nin 7 milyon Euro'dan kapı açtığı Ghezzal için henüz o rakamlara çıkamayan yönetim, şampiyonluk halinde kasaya girecek gelir sayesinde 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifleri olan 3 milyon Euro'ya, 2 milyon Euro daha ekleyerek orta yolu bulmayı istiyor.
KAPTAN REKORA KOŞUYOR
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson 38 yaşında hayatının ikinci baharını yaşıyor. İlerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan yıldız futbolcu Alanyaspor maçında yaptığı 3 asistle toplam sayısını 7'ye çıkardı ve kariyerin de en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.
Aynı zamanda bu sezon 4 de golü bulunan ve toplam 11 gole katkı veren Atiba, geçen sezonda 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole katkı sağlamış ve kariyer zirvesine çıkmıştı. Kanadalı yıldız, kalan 9 lig, 1 kupa maçında skora bir kez daha etki etmesi halinde geçtiğimiz yılı geride bırakarak rekorunu geliştirmiş olacak.
1 SEZON DAHA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson, net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek. 38 yaşında olmasına rağmen performansından bir şey kaybetmeyen hatta kendisini daha da ileri taşıyan tecrübeli orta sahanın ailesiyle birlikte yaptığı konuşmalarda bir sezon daha oynama fikrinin ağır bastığı belirtildi. Atiba'nın aklındaki isteklerden biri de ligi şampiyonlukla tamamlamaları halinde son kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak.
CENG'AVER GİBİ
Siyah-beyazlılarla ikinci lig maçında 3. golünü kaydeden Cenk Tosun, talihsizliklere rağmen sahalara güçlü döndü. 15 Şubat'ta Gençlerbirliği'ne 2 gol atan ve sakatlık yaşayan sonrasında milli takımda da Kovid-19'a yakalanan Tosun Paşa, idmansız bir şekilde 52 gün sonra döndüğü yeşil zeminde üzerine düşen görevleri yerine getirdi.
Alanya ağlarına bir gol bırakan 29 yaşındaki yıldızın bir topu da direkten dönerken, hücumda etkili ayaklardan birisi oldu. Gençlerbirliği maçında 28 dakika, Alanya'ya karşı ise 71 dakika sahada kalan Cenk, iki karşılaşmada toplam 7 şut çekti ve 3'ünü golle sonuçlandırarak kalitesini gözler önüne serdi.
ORTA SAHADA FORMA SAVAŞI
Beşiktaş'ta ligin son bölümünde kendisini göstermek isteyen futbolcular forma savaşı veriyor. Özellikle orta sahanın merkezinde Josef ve Atiba dışındaki 3. forma için verilen bu mücadelenin aynısı bu hafta Josef'in forması için de olacak.
B.B. Erzurumspor deplasmanında kart cezalısı olması nedeniyle yer alamayacak olan Josef'in yerine Dorukhan ile Necip arasında kıyasıya bir yarış söz konusu... Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Oğuzhan Özyakup'un da yerini korumak istediği belirtilirken, Mensah ve Ljajic'in ise kritik dönemde yeniden 11'e dönmek için çaba gösterdiği ifade edildi.
Kariyeri yükselişte olduğu her an sakatlandığını söyleyen Kamerun yıldız, "Şükürler olsun ki yine gülümseyebiliyorum. Kariyerimde beni en çok rahatsız eden şey yükselişte olduğum her anda sakatlıklar oluyor. Tanrıya şükür ki geri dönebilecek yeteneğe sahibim. Bir futbolcunun zihin olarak güçlü olması bence hayatta ne istediğini bilmesinin tek yolu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Kendisinin sakat olduğunu düşünen kulüpler olduğunu ancak Beşiktaş'ın kendisine güvendiğini belirten golcü futbolcu, "Birçok kulüp benim sakatlığımdan korktu. Beşiktaş isteğini gösterdi. Aralık ayından önce sakatlanırsam Porto'ya geri dönme vb. maddeler eklediler. Tanrıya şükür sakatlık olmadı. Burada kendimi daha iyi adapte edebildiğim harika insanlar var" sözlerini kullandı.