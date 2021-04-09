A Milli futbol takımına taraftar müjdesi! UEFA o maçlara seyirci alınacağını açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın gerçekleştirileceği şehirlerdeki statlara farklı kapasitelerde seyirci alınacak. Buna göre, Budapeşte yüzde 100, Saint Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag ve Glasgow yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin verecek.
Bilbao, Dublin, Münih ve Roma şehirlerinin seyirci ve ev sahipliği durumları 19 Nisan'da belli olacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre izleyici kapasiteleri artırılabilecek. Turnuvayı izlemek isteyen seyirciler, ev sahibi şehirlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarına tabi olacak, bilet sahiplerine herhangi bir muafiyet uygulanmayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMINA TARAFTAR MÜJDESİ
Türkiye, Euro 2020 turnuvasında Bakü'de iki maç oynayacak. Bu maçlara taraftar alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. UEFA'dan gelen açıklama sonrası Bakü'de oynanacak maçlara yüzde 50 kapasite sınırıyla seyirci alınacağı açıklandı. Bu açıklama sonrası taraftarlar A Milli futbol takımımızı Bakü stadında destekleyebilecek.
TÜRKİYE'NİN BAKÜ'DE OYNAYACAĞI MAÇLAR
Türkiye - Galler (16 Haziran 2021)
İsviçre - Türkiye (20 Haziran 2021)