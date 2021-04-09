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Giriş Tarihi: 9.4.2021 14:52 Son Güncelleme: 9.4.2021 14:53

- maçında skandal hareket! Top toplayıcı futbolcunun suratına top fırlattı...

İHA
Ajax-Roma maçında skandal hareket! Top toplayıcı futbolcunun suratına top fırlattı...

'nde , deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın son bölümünde top toplayıcı çocuk, Romalı futbolcu 'ye top fırlattı.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax'a konuk olan Roma, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken, müsabakanın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu. 90+4. dakikada taç kullanmaya hazırlanan Roma'nın sol beki Riccardo Calafiori, yavaş hareket ederek önündeki topu almayıp yürümeye devam etti. Calafiori'nin bu hareketi sonrası sinirlenen top toplayıcı, İtalyan futbolcunun kafasına doğru top fırlattı.

Göğsüne çarpan topun ardından sarsıntı yaşayan Calafiori, kendini toparlayıp top toplayıcının üstüne doğru yürüdü. Yardımcı hakemin araya girmesiyle olay sona ererken, maçın hakemi Sergei Karasev, Romalı futbolcuya sarı kart gösterdi.

Maçtan sonra olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Calafiori, "Sakin kalmayı başardım. Böyle bir pozisyonda rakibin zaman geçirdiğini izlemek beni de rahatsız ederdi. Yaptığına saygı duymuyorum ama onu anlayabiliyorum" diye konuştu.

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Ajax-Roma maçında skandal hareket! Top toplayıcı futbolcunun suratına top fırlattı...
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