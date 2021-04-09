Son dakika: Fransa'da Türk gecesi! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik galibiyeti getirdi!

Fransa'da 32. hafta maçında lider Lille deplasmanda Metz'in konuğu oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik galibiyeti getiren golleri attı. Lider Lille bu galibiyetle deplasmandaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve takipçisi PSG ile puan farkını 6'ya çıkarmış oldu.
BURAK YILMAZ LİGDEKİ 10. GOLÜNÜ ATTI
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla ligdeki 10. golünü attı. Diğer Milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 2. golünü attı. Bir başka Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ise koronavirüse yakalandığından dolayı karantina süreci nedeniyle kadroda yer almadı.
FRANSA'DA PUAN DURUMU
Lider Lille maç fazlasıyla lider durumda.
-Lille 69 puan
-PSG 63 puan
-Lyon 62 puan
-Monaco 61 puan