Son dakika: Fransa'da Türk gecesi! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik galibiyeti getirdi!

Fransa'da 32. hafta maçında lider Lille deplasmanda Metz'in konuğu oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik galibiyeti getiren golleri attı. Lider Lille bu galibiyetle deplasmandaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve takipçisi PSG ile puan farkını 6'ya çıkarmış oldu.