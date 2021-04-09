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Giriş Tarihi: 10.4.2021 00:10 Son Güncelleme: 10.4.2021 00:23

Son dakika: 'da Türk gecesi! ve galibiyeti getirdi!

Son dakika: Fransa'da Türk gecesi! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik galibiyeti getirdi!

Son dakika haberi... liginde Türk rüzgarı yaşandı. Lider , deplasmanda Milli futbolcularımız ve 'in attığı gollerle Metz'i 2-0 yendi. Lille bu galibiyetle deplasmandaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve liderliği sürdürdü. Burak Yılmaz, Lille formasıyla ligdeki 10. golünü attı. Diğer Milli futbolcumuz ise karantina sürecinde olduğundan dolayı kadroda yer almadı.

Fransa'da 32. hafta maçında lider Lille deplasmanda Metz'in konuğu oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik galibiyeti getiren golleri attı. Lider Lille bu galibiyetle deplasmandaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve takipçisi PSG ile puan farkını 6'ya çıkarmış oldu.

BURAK YILMAZ LİGDEKİ 10. GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla ligdeki 10. golünü attı. Diğer Milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 2. golünü attı. Bir başka Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ise koronavirüse yakalandığından dolayı karantina süreci nedeniyle kadroda yer almadı.

FRANSA'DA PUAN DURUMU

Lider Lille maç fazlasıyla lider durumda.

-Lille 69 puan

-PSG 63 puan

-Lyon 62 puan

-Monaco 61 puan

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Son dakika: Fransa'da Türk gecesi! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik galibiyeti getirdi!
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