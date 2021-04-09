Malatya’ya 5 puan verilmez

Fenerbahçe'nin başında ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, kaybedilen 2 puan için üzgün olduğunu söyledi. 40 yaşındaki genç hoca şu değerlendirmeyi yaptı: "Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya sokmamalı.Topa sahip olmaya çalıştık. İlk 30 dakika istediğimize yakın oyun çıktı. Kendi boyumuzu kendimiz uzattık. Oyunu çok zorladık.Pozisyonlarda becerikli olma konusunda eksikliğimiz var."Ümitlerini kaybetmeden yola devam edeceklerinin altını çizen Belözoğlu,Daha çok maç var. Herkes kaybedecek. Biz yeterince kaybetmiştik." diye konuştu.eleştiren Emre Belözoğlu, "Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. Thiam'a yapılan bir faul var.VAR'a neden gidilmedi anlamadım. Sahada galibiyeti isteyen, arzulayan bir takım vardı. Üzgünüz, hazır olacağız" yorumunu yaptı.54. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Malatya penaltı bekledi. Arka direkte topa yükselen Semih Kaya kafa vuruşu ile topu içeriye doğru çevirirken, meşin yuvarlak arkası dönük olanAncak penaltı kararı gelmedi. Sarılacivertliler ise maçın uzatmalarındapenaltı bekledi ama ne orta hakem ne de VAR'dan karar çıkmadı.FENERBAHÇE'NIN yedek kulübesindeki zenginlik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'de kendisine yer bulamayan isimlerikulübedeydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu ilk 11'de Pelkas'ın yerine İrfan Can'ı kullandı. İkinci yarıda Yunan futbolcu oyuna girerken uzatmalarda kaçırdığı golle saç baş yoldurdu. Taraftar sosyal medyadadiyerek oyuncuyu yerden yere vurdu.