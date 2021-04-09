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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Malatya’ya 5 puan verilmez

Malatya’ya 5 puan verilmez

“Rakibi küçümsemiyorum ama , Malatyaspor’a bir sezonda 5 puan kaybedip kendini çıkmaza sokmaz. Benim için çok üzüntü verici. Pozisyonlarda becerikli değiliz”

Fenerbahçe'nin başında ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, kaybedilen 2 puan için üzgün olduğunu söyledi. 40 yaşındaki genç hoca şu değerlendirmeyi yaptı: "Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya sokmamalı. Rakibi küçümsemiyorum ama Fenerbahçe gibi bir takım bir sezonda Malatya'ya 5 puan kaybetmez (F.Bahçe ilk maçta 3-0 yenilmişti). Kendini çıkmaza sokmaz. Topa sahip olmaya çalıştık. İlk 30 dakika istediğimize yakın oyun çıktı. Kendi boyumuzu kendimiz uzattık. Oyunu çok zorladık. Pozisyonlara giren, isteyen bir takım vardı. Girince değerlendirmek gerekiyor. Pozisyonlarda becerikli olma konusunda eksikliğimiz var."

HERKES MAÇ KAYBEDECEK
Ümitlerini kaybetmeden yola devam edeceklerinin altını çizen Belözoğlu, "Ama gerçekleri de önümüze koyacağız. Benim için üzüntü verici bir tablo var. Kazanacağımıza çok inanmıştım. Daha çok maç var. Herkes kaybedecek. Biz yeterince kaybetmiştik. Yapmamız gereken sonuna kadar mücadelenin içinde olmak. Olacağımızı da düşünüyorum. 3 gün sonra yine maç var ona konsantre almalıyız" diye konuştu.

VAR'A NEDEN GİDİLMEDİ!
eleştiren Emre Belözoğlu, "Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. Thiam'a yapılan bir faul var. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum. VAR'a neden gidilmedi anlamadım. Sahada galibiyeti isteyen, arzulayan bir takım vardı. Üzgünüz, hazır olacağız" yorumunu yaptı.

İKİ TAKIMDAN PENALTI ISYANI
54. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Malatya penaltı bekledi. Arka direkte topa yükselen Semih Kaya kafa vuruşu ile topu içeriye doğru çevirirken, meşin yuvarlak arkası dönük olan Samatta'nın eline çarpıp dışarı çıktı. Ancak penaltı kararı gelmedi. Sarılacivertliler ise maçın uzatmalarında Thiam'a hava topunda yapılan müdahalede penaltı bekledi ama ne orta hakem ne de VAR'dan karar çıkmadı.

'BU DA KAÇAR MI PELKAS!'
FENERBAHÇE'NIN yedek kulübesindeki zenginlik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'de kendisine yer bulamayan isimleri Lemos, Sosa, Mert, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan ve Novak kulübedeydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu ilk 11'de Pelkas'ın yerine İrfan Can'ı kullandı. İkinci yarıda Yunan futbolcu oyuna girerken uzatmalarda kaçırdığı golle saç baş yoldurdu. Taraftar sosyal medyada "Bu da kaçar mı Pelkas." diyerek oyuncuyu yerden yere vurdu.

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Malatya’ya 5 puan verilmez
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