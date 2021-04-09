Maximum mutluluk

Gaziantep FK, Rumen yıldızı Maxim’in biri penaltıdan iki golüyle Başakşehir’i devirip, yenilmezlik serisini üçe çıkardı
Süper Lig'de son 6 haftadatek yenilgi alan(2G-3B) GaziantepFutbol Kulübü sahasındaBaşakşehir'i de zorlanmadan2-0'la geçti. Teknik direktörüRicardo Sa Pinto'nun ikimaçlık cezası nedeniyle tribündeolduğu ev sahibi ekip,30. dakikada VAR incelemesiylepenaltı kazandı. Topunbaşına geçen Maxim, takımınıöne geçirdi: 1-0. Rumenfutbolcu, 52'de kendisininve takımının ikinci golünüatarak skoru ilan etti: 2-0.Puanını 50'ye çıkaran kırmızı-siyahlılar, haftayı 5.sırada kapattı. 33 puandakalan Başakşehir ise herhafta küme düşme hattınınsıcaklığını ensesindehissediyor. Buarada Gaziantep FK'nınPortekizli hocası cezasınedeniyle pazartesigünü Fenerbahçekarşılaşmasında datakımın başında yeralamayacak.
2.5 yıllık özlemi bitti
BAŞAKŞEHIR'IN 34 yaşındaki futbolcusu Uğur Uçar, 2,5 yıl aradan sonra Süper Lig'de ilk 11'de maça çıktı. En son 27 Ekim 2018'de Konyaspor'a karşı 90 dakika mücadele etmişti. Bu sezon 4 karşılaşmada görev yapan Uğur, hepsinde sonradan girerken, 96 dakika sahada kalmıştı.