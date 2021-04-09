Maximum mutluluk

Süper Lig'de(2G-3B) GaziantepFutbol Kulübü sahasındaBaşakşehir'i de zorlanmadan2-0'la geçti.ev sahibi ekip,penaltı kazandı.Puanını 50'ye çıkaran kırmızı-siyahlılar, haftayı 5.sırada kapattı. 33 puandakalan Başakşehir ise herhafta küme düşme hattınınsıcaklığını ensesindehissediyor. BuaradaBAŞAKŞEHIR'IN 34 yaşındaki futbolcusu Uğur Uçar, 2,5 yıl aradan sonra Süper Lig'de ilk 11'de maça çıktı. En son 27 Ekim 2018'de Konyaspor'a karşı 90 dakika mücadele etmişti. Bu sezon 4 karşılaşmada görev yapan Uğur, hepsinde sonradan girerken, 96 dakika sahada kalmıştı.