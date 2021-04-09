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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Maximum mutluluk

Maximum mutluluk

Gaziantep FK, Rumen yıldızı Maxim’in biri penaltıdan iki golüyle Başakşehir’i devirip, yenilmezlik serisini üçe çıkardı

Süper Lig'de son 6 haftada tek yenilgi alan (2G-3B) Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Başakşehir'i de zorlanmadan 2-0'la geçti. Teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun iki maçlık cezası nedeniyle tribünde olduğu ev sahibi ekip, 30. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim, takımını öne geçirdi: 1-0. Rumen futbolcu, 52'de kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru ilan etti: 2-0. Puanını 50'ye çıkaran kırmızı- siyahlılar, haftayı 5. sırada kapattı. 33 puanda kalan Başakşehir ise her hafta küme düşme hattının sıcaklığını ensesinde hissediyor. Bu arada Gaziantep FK'nın Portekizli hocası cezası nedeniyle pazartesi günü Fenerbahçe karşılaşmasında da takımın başında yer alamayacak.

2.5 yıllık özlemi bitti
BAŞAKŞEHIR'IN 34 yaşındaki futbolcusu Uğur Uçar, 2,5 yıl aradan sonra Süper Lig'de ilk 11'de maça çıktı. En son 27 Ekim 2018'de Konyaspor'a karşı 90 dakika mücadele etmişti. Bu sezon 4 karşılaşmada görev yapan Uğur, hepsinde sonradan girerken, 96 dakika sahada kalmıştı.

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