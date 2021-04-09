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Giriş Tarihi: 9.4.2021 18:14 Son Güncelleme: 9.4.2021 18:46

Son dakika! duyurdu: maçları ertelendi!

AA
Son dakika! TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig maçları ertelendi!

Son dakika haberi: , 17 Nisan'da başlatılması planlanan 'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftasında başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur."

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Son dakika! TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig maçları ertelendi!
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