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Giriş Tarihi: 10.4.2021 08:22

dünya devleriyle yarışıyor! Son 5 yıl performansıyla Avrupa’nın 8. takımı

SUAT UMURHAN
Beşiktaş dünya devleriyle yarışıyor! Son 5 yıl performansıyla Avrupa’nın 8. takımı

, son 5 yıl performansı ile Avrupa’nın 8. takımı oldu. 2016-2021 arasındaki galibiyetlerin yüzde 19.8'ini en az 3 gol atarak alan Kartal; , , ve gibi takımların ardından listeye girdi.

Süper Lig'de şampiyonluğa doludizgin giden Beşiktaş, son 5 sezona bakıldığında da Avrupa'nın en iyileri arasında. 2015-16 ve 2016-17'de sezonu şampiyonlukla kapatan siyah-beyazlılar, 3 sezonluk aranın ardından bir kez daha zafere çok yakın. Football Observatory'nin araştırmasına göre; Avrupa'nın 10 major liginin alındığı değerlendirmede Kara Kartal ligi domine eden takımlar arasında gösterildi.

BU SEZON 13 KEZ EN AZ 3 GOL ATTI!
2016'dan başlayıp 21 Mart 2021'e kadar yapılan değerlendirmede Beşiktaş, maçlarının yüzde 19.8'ini en az 3'er gol atarak kazandı. Listede Hollanda ekibi Ajax, en az 3'er golle müsabakalarının %39.4'ünü kazanırken, takipçisi Paris Saint-Germain'in ise en az 3 gol atıp kazandığı maç sayısı %36.3 oldu. Barcelona (%33.7), B.Münih (31.8), M.City (%28.9), Benfica (%25.6) ve Club Brugge'ün (23.6) ardından Beşiktaş sıralamada 8. oldu. Sergen Yalçın'ın talebeleri, bu sezon ise toplamda 13 galibiyetini en az 3 gol atarak elde etti.

ABOUBAKAR SÜRPRİZİ
Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar'ın dünkü idmana çıkmayacağı açıklanmıştı. Ancak son durumuna bakılan oyuncu, antrenmanda yer aldı. Kamerunlu, düz koşu ve top sürme çalışması gerçekleştirdi.

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Beşiktaş dünya devleriyle yarışıyor! Son 5 yıl performansıyla Avrupa’nın 8. takımı
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