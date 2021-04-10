Beşiktaş dünya devleriyle yarışıyor! Son 5 yıl performansıyla Avrupa’nın 8. takımı

BU SEZON 13 KEZ EN AZ 3 GOL ATTI!

2016'dan başlayıp 21 Mart 2021'e kadar yapılan değerlendirmede Beşiktaş, maçlarının yüzde 19.8'ini en az 3'er gol atarak kazandı. Listede Hollanda ekibi Ajax, en az 3'er golle müsabakalarının %39.4'ünü kazanırken, takipçisi Paris Saint-Germain'in ise en az 3 gol atıp kazandığı maç sayısı %36.3 oldu. Barcelona (%33.7), B.Münih (31.8), M.City (%28.9), Benfica (%25.6) ve Club Brugge'ün (23.6) ardından Beşiktaş sıralamada 8. oldu. Sergen Yalçın'ın talebeleri, bu sezon ise toplamda 13 galibiyetini en az 3 gol atarak elde etti.