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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Biglia ve Borini’nin testleri pozitif

Biglia ve Borini’nin testleri pozitif
Ligde bugün Galatasaray ile mücadele edecek olan Fatih Karagümrük'te, iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kırmızı-siyahlılarda orta sahanın yıldız ismi Lucas Biglia ile bir diğer İtalyan oyuncu Fabio Borini'nin Koronavirüs'e yakalandığı resmi siteden şu açıklama ile duyuruldu: "G.Saray maçı öncesi takımımıza yapılan Kovid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir."

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Biglia ve Borini’nin testleri pozitif
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