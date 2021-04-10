Biglia ve Borini’nin testleri pozitif

Ligde bugün Galatasaray ile mücadele edecek olan Fatih Karagümrük'te, iki oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kırmızı-siyahlılarda orta sahanın yıldız ismiile bir diğer İtalyan oyuncu'nin Koronavirüs'e yakalandığı resmi siteden şu açıklama ile duyuruldu: "G.Saray maçı öncesi takımımıza yapılan Kovid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.