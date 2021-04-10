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Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:31

CANLI | - ! Maç başladı

CANLI | Hatayspor - Göztepe! Maç başladı

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 13.30'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor, 'e 1-0 yenilirken, Göztepe ise 'u 2-0 yendi. Hatayspor-Göztepe karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 13.30'da başladı. Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı mücadele beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Hatayspor 49 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Hafta içi mesaisinde Çaykur Rizespor'u 2 golle geçen Göztepe ise 43 puanla 10. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek, sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. İzmir ekibinde ise sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic takımında görev alamıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay ekibi, 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER...

Hatayspor: Munir, Pablo, Yusuf, Popov, Ruben, Mesut, Aabid, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Halil, Obinna, Soner, Tripic, Diabate, Jahovic

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CANLI! HATAYSPOR 0-0 GÖZTEPE

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