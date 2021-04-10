CANLI | Hatayspor - Göztepe! Maç başladı

Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 13.30'da başladı. Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı mücadele beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.
Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Hatayspor 49 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Hafta içi mesaisinde Çaykur Rizespor'u 2 golle geçen Göztepe ise 43 puanla 10. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek, sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. İzmir ekibinde ise sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic takımında görev alamıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay ekibi, 1-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER...
Hatayspor: Munir, Pablo, Yusuf, Popov, Ruben, Mesut, Aabid, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Halil, Obinna, Soner, Tripic, Diabate, Jahovic
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