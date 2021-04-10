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Giriş Tarihi: 10.4.2021 05:30 Son Güncelleme: 10.4.2021 10:55

Son dakika! 'de ve polemiği! Tartışma alevleniyor...

VOLKAN DEMİR
Son dakika! Fenerbahçe'de Gustavo ve Sosa polemiği! Tartışma alevleniyor...

Son dakika haberi... Malatyaspor deplasmanından bir puanla dönen ’nin nur topu gibi bir polemiği oldu. Vazgeçilmez olarak görülen , hücuma katkısı olmadığı için eleştiriliyor. - ikilisinin 11’de olduğu dakikalarda takımın Malatya’yı ceza sahasına hapsetmesi tartışmayı alevlendirdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son polemiğin detayları...

Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında yeni bir tartışma başladı. Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı, kapanan takımlara karşı sarı lacivertlilerin zorlanmasına neden oluyor.

GUSTAVO ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri, Mert Hakan ile Sosa'nın birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin çok daha üretken bir takım haline dönüşmesi.

TARAFTARDAN LUIZ GUSTAVO'YA TEPKİ

77. dakikada yerini Sosa'ya bırakan 33 yaşındaki Luiz Gustavo karara bir hayli şaşırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun performansı ise sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada büyük tepkisini çekti.

FENERBAHÇE, SOSA-MERT HAKAN İKİLİSİ SAHADA OLUNCA DAHA VERİMLİ

Trabzonspor deplasmanında son derece etkili bir oyunla galip gelen Fenerbahçe, 3-0 kazanılan Konyaspor deplasmanında da sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Yeni Malatya mücadelesinde yine Sosa ve Mert Hakan'ın oyuna dahil olduğu dakikalar, sarı-lacivertlilerin rakibi en çok bunalttığı dönem oldu. Kanarya bu bölümde, biri penaltı tartışmalarıyla sonlanan iki çok net fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi.

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SOSA VE GUSTAVO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sosa bu sezon 26 maçta toplamda 1407 dakikada forma giydi ve 3 gol, 3 asistle oynadı. Gustavo ise 26 maçta 2203 dakika forma giydi ve toplamda 1 gol, 0 asistle oynadı.

VALENCİA, MAME THİAM'I YAKALADI

Sarı-Lacivertli futbolcular, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçta 20 ortasının 18'inde karavana atarken, 14 şutunda da 4 isabet bulabildi. Enner Valencia böylece 3 haftalık suskunluğunu bozarken, 'deki gol sayısını 6'ya çıkardı ve takım arkadaşı Thiam'ı da yakaladı.

EMRE BELÖZLOĞUL: "SİZLERE LAF SÖYLETMEM"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya beraberliği sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz. Şampiyonluğa inancım sürüyor. Ben inanmadığım şeyi söylemem. Çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

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"İNANMADIĞIMIZ ŞEYİ SÖYLEMEM"

Ligde daha kat edilecek çok yol olduğuna değinen Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Fenerbahçe'de Gustavo ve Sosa polemiği! Tartışma alevleniyor...
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