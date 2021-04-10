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Giriş Tarihi: 10.4.2021 14:44 Son Güncelleme: 10.4.2021 14:49

, için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

sezon başında 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı için kararını verdi. İngiliz ekibi bu arada Ozan Kabak'ın yanı sıra transferle ilgili flaş bir karara da imza attı.

sezon başında 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcumuz için kararını verdi.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

90 Min'de yer alan habere göre , devre arasında 'ten kiraladığı 21 yaşındaki stoperi tamamen renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Haberde ayrıca Kırmızılar'ın, 'ın performansından çok etkilendiği de yazıyor.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

İngiliz ekibi, kiralama ücreti olarak 1.5 milyon sterlink ödediği Ozan için yaz aylarında 18 milyon sterlini gözden çıkaracak.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Jürgen Klopp'un, genç stoperin performansından memnun olduğu ve daha çok zaman aldıkça daha da iyi olacağını düşündüğü söyleniyor.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

OZAN KABAK'IN YAYINA IBRAHIMA KONATE

, Ozan'ın yanı sıra gelecek sezon için bir stoper daha kadrosuna katmayı planlıyor.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in ne zaman eski formuna kavuşacağı belli değil ve Joel Matip'in kulüpteki uzun vadeli geleceğiyle ilgili şüpheler var.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Bu yüzden Kırmızılar'ın, RB Leipzig forması giyen Ibrahima Konate'ye de ilgisi mevcut.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

FABINHO ESKİ YERİ OLAN ORTA SAHAYA GEÇTİ

Jürgen Klopp için en önemli şey, gelecek sezon Fabinho ve Henderson'ın stoperde oynama zorunluluğunun olmaması.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Her iki oyuncu da kendi mevkilerinde oynarsa, önümüzdeki sezon takımın eski gücüne kavuşacağı düşünülüyor.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

'ın takıma katılması, Fabinho'nun orta sahaya dönmesine izin verdi ve Alman menajer, Brezilyalının önümüzdeki sezon da orada kalmasını sağlamak için yeni bir yüz istiyor.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

LIVERPOOL'DA 9 MAÇTA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki stoper, şu ana kadar 'da 9 maça çıktı. Türk oyuncu, söz konusu 9 mücadelenin altısını Premier Lig'de üçünü ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?

Ozan, Devler Ligi'nde Leipzig'e karşı iki maçta forma giyerken, çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile oynanan karşılaşmada da ilk 11'de yer aldı.

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Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi! Bonservisi alınacak mı?
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