Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de deprem! Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve tam 11 futbolcu gönderiliyor
Giriş Tarihi: 10.4.2021 10:43 Son Güncelleme: 10.4.2021 10:47

: 'de deprem! , ve tam 11 futbolcu gönderiliyor

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

haberi... Şampiyonluk yarışında bu sezon da geriye düşen 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan 'un ve tüm teknik heyetle yollarını ayırarak yabancı teknik adam ve sportif direktör göreve getireceği iddia edildi. Ayrıca takımdan 10 isimle de yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 11 futbolcu gönderiliyor

Haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan , başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 11 futbolcu gönderiliyor

EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLLAR AYRILIYOR

3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Başkanı , sezon sonu büyük ihtimal ile yolları ayıracak.

Son dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 11 futbolcu gönderiliyor

Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. Yardımcı antrenörler ile Mehmet Aurelio'nun da görevine son verilecek.

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Ayrıca idari menajer Volkan Ballı ve idari koordinatör 'e de 'güle güle' denilecek.

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

YABANCI HOCA VE YABANCI SPORTİF DİREKTÖR

Yabancı teknik adam ve yabancı sportif direktör görev alacak. Teknik ekipte yer alan herkesle vedalaşılacak.

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Yeni bir transfer hamlesiyle kadroda çok önemli revizyon yapılacak. 'nin bir kez daha kasasından milyon Euro'lar çıkacak.

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

YÖNETİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK

seçime yeni bir yönetimle girmeye de hazırlanıyor. Koç'un Selahattin Baki, Sertaç Komşuoğlu ve Metin Sipahioğlu dışındaki isimlere yeni dönemde çalışmayacağı ifade ediliyor.

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

İŞTE FENERBAHÇE'DE SEZON SONU GİDECEK FUTBOLCULAR

Son haftaların eleştiriler isimlerinden Luiz Gustavo yol ayrımında. Alınan bilgilere göre Brezilyalı yıldız sezon sonu 'den ayrılmayı düşünüyor.

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Luiz Gustavo'nun Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Çin'den de cazip teklifler aldığı öğrenildi. Başkan 'un da 2 yıl sözleşmesi olan ve 34 yaşına gelen Gustavo'yu yüksek maaşı nedeniyle göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Harun Tekin

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Marcel Tisserand

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Mauricio Lemos

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Filip Novak

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Mbwana Samatta

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Papiss Cisse

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Mame Thiam

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Diego Perotti

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Ferdi Kadıoğlu

Son dakika: Ali Koç'tan tarihi karar! Emre Belözoğlu ve tam 10 futbolcu gönderiliyor

Jose Sosa

Kaynak: Takvim

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Son dakika: Fenerbahçe'de deprem! Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve tam 11 futbolcu gönderiliyor
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