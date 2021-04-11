Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Şampiyonluk yarışında bu sezon da geriye düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ve tüm teknik heyetle yollarını ayırarak yabancı teknik adam ve sportif direktör göreve getireceği iddia edildi. Ayrıca takımdan 10 isimle de yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan Ali Koç bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.