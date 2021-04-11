Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan Ali Koç bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.
Haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan Ali Koç, başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.
EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLLAR AYRILIYOR
3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonu büyük ihtimal Emre Belözoğlu ile yolları ayıracak.
Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun da görevine son verilecek.
YABANCI HOCA VE YABANCI SPORTİF DİREKTÖR
Yabancı teknik adam ve yabancı sportif direktör görev alacak. Teknik ekipte yer alan herkesle vedalaşılacak.
Yeni bir transfer hamlesiyle kadroda çok önemli revizyon yapılacak. Fenerbahçe'nin bir kez daha kasasından milyon Euro'lar çıkacak.
YÖNETİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK
Ali Koç seçime yeni bir yönetimle girmeye de hazırlanıyor. Koç'un Selahattin Baki, Sertaç Komşuoğlu ve Metin Sipahioğlu dışındaki isimlere yeni dönemde çalışmayacağı ifade ediliyor.
İŞTE FENERBAHÇE'DE SEZON SONU GİDECEK FUTBOLCULAR
Son haftaların eleştiriler isimlerinden Luiz Gustavo yol ayrımında. Alınan bilgilere göre Brezilyalı yıldız sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.
Luiz Gustavo'nun Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Çin'den de cazip teklifler aldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da 2 yıl sözleşmesi olan ve 34 yaşına gelen Gustavo'yu yüksek maaşı nedeniyle göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.
Harun Tekin
Marcel Tisserand
Ferdi Kadıoğlu
Jose Sosa
Kaynak: Takvim