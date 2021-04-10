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Giriş Tarihi: 10.4.2021 18:30 Son Güncelleme: 10.4.2021 18:33

Sörloth yıldızlaştı! 4 golle galibiyete koştu...

Sörloth yıldızlaştı! Leipzig 4 golle galibiyete koştu...

'nın 28. haftasında Sörloth'un takımı , deplasmanında 4-1 kazanarak ligdeki puanını 60'a çıkardı ve liderlik şansını sürdürdü. , yıldızlaştığı karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Geçtiğimiz sezon Trabzonsporla kariyerinin en golcü sezonunu geçirerek Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak bitiren Sörloth, yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

Leipzig'de sezon başında oldukça etkisiz kalan Sörloth, ilk 20 maçında yalnızca 1 gol kaydedebilmişti. Ancak son haftalarda formunu bulan Norveçli golcü, son 5 maçında 4 golle takımına büyük katkı verdi.

Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen deplasmanına konuk olan Leipzig, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Sörloth, takımının galibiyetine 32 ve 41'inci dakikalarda attığı gollerle büyük katkı verdi.

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Sörloth yıldızlaştı! Leipzig 4 golle galibiyete koştu...
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