Sörloth yıldızlaştı! Leipzig 4 golle galibiyete koştu...

Geçtiğimiz sezon Trabzonsporla kariyerinin en golcü sezonunu geçirerek Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak bitiren Sörloth, yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.
Leipzig'de sezon başında oldukça etkisiz kalan Sörloth, ilk 20 maçında yalnızca 1 gol kaydedebilmişti. Ancak son haftalarda formunu bulan Norveçli golcü, son 5 maçında 4 golle takımına büyük katkı verdi.
Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen deplasmanına konuk olan Leipzig, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Sörloth, takımının galibiyetine 32 ve 41'inci dakikalarda attığı gollerle büyük katkı verdi.