Aslan’ın dünyası karardı

KAN KAYBINA 'DUR' DİYEMEYEN CİMBOM, UMUTLARINI DA TÜKETTİmaçlık galibiyet serisiyle zirvede olan G.Saray, son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. Geldiği günden beri 11'de tercih edilen Gedson dün en iyi maçını oynadı. Portekizli orta saha, kalitesini gösteren asiste imza attı ancak Mohamed'in golünden önce Babel'in eline çarpan topu VAR tespit etti.2. yarıda Muslera'nın hatasını Ndao değerlendirdi ve Uruguaylı kaleciden dönen topu, çabukluğunu konuşturup tamamladı. Geri düşen Aslan hemen cevap verdi; kendi sahasında riskli pas yapan Karagümrük'te genç Efe topu kaptırdı, Gedson, Babel'e golü attırdı.ve G.Saray son bölümde 10 kişi kaldı. Uzatmada Muslera, Mevlüt'e izin vermeyince eşitlik bozulmadı.KARAGÜMRÜK maçı ile formasına kavuşan Marcao, puan kayıpları için "Ne diyeceğimizi bilemiyorum" dedi. Brezilyalı oyuncu kaçan fırsatlardan dert yanarken, "Çok fazla söylenecek bir şey yok, kendi sahamızda kazanmalıydık. Çok önemli puanlar kaybettik. Maçı yeniden seyredip neyin olmadığını neyi beceremediğimizi konuşmamız gerekiyor. Tam olarak hatalarımız neler bilemiyorum" yorumunu yaptı.SÜPER Lig'de son 6 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan ve sadece 5 puan toplayan G.Saray, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ligin bu alanda en kötüleri arasına girdi. Cimbom, 1 Mart itibarıyla kazanmakta zorluk çekerken, bu süreçte gösterdiği performans ile sadece Yeni Malatyaspor, Erzurum ve Hatay'ın önüne geçebildi. Aslan'ın aksine aynı dönemin en iyi ekibi ise 6 maçta 13 puan toplayan lider Beşiktaş oldu.G.SARAY'IN bu sezon kırmızı kartlarla başı belada! Dün de Donk, takımını 10 kişi bırakırken, sarı-kırmızılı takımın 8. kez oyuncusu ihraç edildi ve Cimbom ligde en çok kırmızı kart gören 3. takım oldu. Hatayspor (10) ve Antalyaspor (9) ilk iki sırayı paylaşıyor.