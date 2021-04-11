Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan’ın dünyası karardı
Giriş Tarihi: 11.4.2021

Aslan’ın dünyası karardı

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın dünyası karardı

28’de Yedlin’in bileği esnemekten zemine değdi ancak kart çıkmadı! 60’ta Ndao konuk takımı öne geçirdi, 62’de skoru eşitledi. Donk VAR uyarısı ile atılırken uzatmalarda Kerem’in penaltısı VAR’dan döndü

KAN KAYBINA 'DUR' DİYEMEYEN CİMBOM, UMUTLARINI DA TÜKETTİ
8 maçlık galibiyet serisiyle zirvede olan G.Saray, son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. Geldiği günden beri 11'de tercih edilen Gedson dün en iyi maçını oynadı. Portekizli orta saha, kalitesini gösteren asiste imza attı ancak Mohamed'in golünden önce Babel'in eline çarpan topu VAR tespit etti. Lens'in, Yedlin'i sakatladığı pozisyona VAR bu kez müdahale etmedi. 2. yarıda Muslera'nın hatasını Ndao değerlendirdi ve Uruguaylı kaleciden dönen topu, çabukluğunu konuşturup tamamladı. Geri düşen Aslan hemen cevap verdi; kendi sahasında riskli pas yapan Karagümrük'te genç Efe topu kaptırdı, Gedson, Babel'e golü attırdı. Lens'e benzer pozisyonda VAR'dan Donk'a kırmızı çıktı ve G.Saray son bölümde 10 kişi kaldı. Uzatmada Muslera, Mevlüt'e izin vermeyince eşitlik bozulmadı.

MARCAO: HATALARIMIZ NE BİLMIYORUM!
KARAGÜMRÜK maçı ile formasına kavuşan Marcao, puan kayıpları için "Ne diyeceğimizi bilemiyorum" dedi. Brezilyalı oyuncu kaçan fırsatlardan dert yanarken, "Çok fazla söylenecek bir şey yok, kendi sahamızda kazanmalıydık. Çok önemli puanlar kaybettik. Maçı yeniden seyredip neyin olmadığını neyi beceremediğimizi konuşmamız gerekiyor. Tam olarak hatalarımız neler bilemiyorum" yorumunu yaptı.

HİÇ BAHAR YAŞAMADI!
SÜPER Lig'de son 6 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan ve sadece 5 puan toplayan G.Saray, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ligin bu alanda en kötüleri arasına girdi. Cimbom, 1 Mart itibarıyla kazanmakta zorluk çekerken, bu süreçte gösterdiği performans ile sadece Yeni Malatyaspor, Erzurum ve Hatay'ın önüne geçebildi. Aslan'ın aksine aynı dönemin en iyi ekibi ise 6 maçta 13 puan toplayan lider Beşiktaş oldu.

KIRMIZIDA ÜÇÜNCÜ SIRADA!
G.SARAY'IN bu sezon kırmızı kartlarla başı belada! Dün de Donk, takımını 10 kişi bırakırken, sarı-kırmızılı takımın 8. kez oyuncusu ihraç edildi ve Cimbom ligde en çok kırmızı kart gören 3. takım oldu. Hatayspor (10) ve Antalyaspor (9) ilk iki sırayı paylaşıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de deprem! Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve tam 11 futbolcu gönderiliyor
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 10 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde sert tartışmalar
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert tepki! Galatasaray'a zarar verir bırakmalı...
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı rezerv açıklaması: Yurt dışından altınlar Türkiye'ye taşındıktan sonra saldırıya geçtiler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bakanı idam ettirdi! İnfazın sebebi şaşkınlık yarattı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
‘Doktor Kıyamet’ten çok konuşulacak Bitcoin ve kripto para yorumu!
Tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için toplanıyor...
Son dakika: Ünlü oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun 24 saati sosyal medyada da gündem oldu! Binlerce destek mesajı geldi
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan’ın dünyası karardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA