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Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:10

Başkent derbisinde kritik sınav! - (CANLI)

Başkent derbisinde kritik sınav! Ankaragücü - Gençlerbirliği CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. Takımın başına 'ı getirdikten sonra üst üste iyi sonuçlar alan , başkent derbisinde yönetiminde çıkışa geçen 'ni konuk ediyor. İki takımın hedefi de bu maçtan üç puanla ayrılmak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

33 puanla 16. sırada bulunan Ankaragücü, 31 puanlı Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Serkan Tokat yönetiyor. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.

Ankaragücü geçen hafta Konya deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Johansson ve Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Ankaragücü: Korcan, Pınto, Sarlıja, Kulusıc, Kıtsıou, Paıntsıl, Endrı Çekici, İbrahim Akdağ, Alper, Badjı, Borven

Yedekler: Furkan, Erdi, Pazdan, Atila, Ali Kaan, Voca, Lukasık, Hermenegıldo, Orkan Çınar, Emre Güra

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Dıego, Polomat, Soner, Pırıs, Candeıas, Ayıte, Sefa Yılmaz, Lıma

Yedekler: Übeyd, Halil İbrahim, Furman, Stancu, Sıo, Metehan, İlker Karakaş, Ömürcan Artan, Mustafa, Murat Yıldırım

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Başkent derbisinde kritik sınav! Ankaragücü - Gençlerbirliği (CANLI)
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