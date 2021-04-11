Beşiktaş'ta Sergen Yalçın oyuncularını böyle motive ediyor! 'Sonuna kadar hücum istiyorum...'

Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'tan son gelişmeleri aktardı. Sergen Yalçın'ın takımı sürekli motive ettiğini belirten Şahinoğlu, oyunculara rehaver uyarısının da yapıldığının altını çizdi. Cenk Tosun'a 'Hazır ol' mesajı gelirken Josef'in sakatlığında da Necip Uysal'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın Alanyaspor performansıyla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'u da Erzurum deplasmanında ilk 11'de tercih etmesi bekleniyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu...
İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta zafere ulaşmak için teknik direktör Sergen Yalçın da takımını sürekli motive ediyor. Tesislerde takımı ile bir toplantı yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, rakipleri Erzurumspor'un ligdeki durumunun rehavet yaratmaması için uyarılarda bulunurken, şu ifadelerle de oyuncularına seslendi: "Rakibimizin durumu sizi yanıltmasın bu tür maçlar hepsinden daha kritik olur. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız ancak rakiplerimiz de ligde kalmak için savaş veriyor. Kimse rehavete kapılmasın. Alanya maçında olduğu gibi başlama düdüğüyle birlikte hücuma ağırlığımızı koyacağımız bir oyun istiyorum. Hücumda baskın olduğumuz maçları rahat kazandığımızı Alanya karşısında gösterdik. 90 dakika boyunca bunu yaparak maçı kontrolümüzde tutmalıyız."
CENK TOSUN'A MESAJ VAR!
Cenk Tosun geçtiğimiz hafta Alanya karşısında sabah Kovid-19 testine girerken, akşamında hiç idman yapmamasına rağmen ilk 11'de oynayıp, 1 de gol atmıştı. Cenk ile görüşen Sergen Yalçın, oyuncusuna fizik durumunu sordu, "Geçtiğimiz haftadan çok daha iyi durumdayım" yanıtı aldı. Yalçın ise öğrencisine, "Bu maçta skora göre seni daha uzun süre sahada tutabilirim, gücünü kontrollü kullan" dedi.
ERZURUMSPOR'A HİÇ YENİLMİYOR!
Beşiktaş'ın Erzurum maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Hasic ve Aboubakar ile kart cezalısı Josef yer almadı. Bugün 19.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takım ligde 3 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar iki kez kazanırken, 1 maçta da beraberlikle ayrılıp Dadaşlar'a hiç kaybetmedi.
BB ERZURUMSPOR
SZUMSKİ, BUTKO, COSTA, HASAN, SCHWECHLEN, OMOLO, BOUMAL, CENK AHMET, AATIF, EMRAH BAŞSAK, EL KABİR
BEŞİKTAŞ
ERZİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, NECİP, ATİBA, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, CENK TOSUN