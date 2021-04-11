Kritik maçta gol VAR'a takıldı! Kayserispor - Antalyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Bu maç öncesi 4 maçtır kazanamayan ve ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'un 33 puanı bulunurken son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Antalyaspor'un ise 39 puanı var.

Kayserispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR (CANL ANLATIM)

5' Kayserispor, Antalyaspor karşısında golü buldu. İlhan Parlak'ın yerine ilk 11'de başlayan Luckassen topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramoski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen.

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Eren, Doğukan, Nuri, Sam, Podolski, Kudriashov, Amilton, Bünyamin, Veysel.

Kayserispor'da maç öncesi ısınmada sakatlanan İlhan Parlak'ın yerine Luckassen ilk 11'de başlayacak.