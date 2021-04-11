Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası hekm isyanı! "Canımızı yaktı"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kritik bir mağlubiyet aldı ve ligde kalma umutlarını azalttı. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçın ardından açıklamlarda bulundu.
Yılmaz Vural: "Bir hakem hatası veya es geçtiği bir pozisyon, tam da gözümün önünde, Cenk eliyle topu aşağı doğru aldı. Oyun devam etti, gol oldu. 'Eliyle aldı' diyorum."
"Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı. Kasıtlı yaptı diyemem, sonuçta sevdiğim bir kardeşim. Çok canım yandı, Cenk benim aile dostum. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Üzüldük."
"Oyunla kazanılmıyor. Gol atacaksınız. Oyuncularım daha disiplinli ve görevlerini bilerek oynadılar. Onlar pozisyonları değerlendirdi ama biz değerlendiremedik."
"VAR neye müdahale eder? Görmüyor musunuz yani? Tüm Türkiye görmüş, siz oturduğunuz yerde göremiyor musunuz? Uygularken sınıfta kalıyoruz. Herkes emek veriyor. Bu iş bu kadar ucuz değil. Yapmasınlar lütfen, dikkat etsinler."