Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası hekm isyanı! "Canımızı yaktı"

"VAR neye müdahale eder? Görmüyor musunuz yani? Tüm Türkiye görmüş, siz oturduğunuz yerde göremiyor musunuz? Uygularken sınıfta kalıyoruz. Herkes emek veriyor. Bu iş bu kadar ucuz değil. Yapmasınlar lütfen, dikkat etsinler."