Başkent derbisi Ankaragücü’nün

Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren iki Ankara ekibinin mücadelesinde gülen taraf Ankaragücü oldu.22'de Badji ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama nedeniyle iptal edildi. Stancu 75'te G.Birliği'ni umutlandıran golü atsa da mücadelede başka gol olmadı ve Ankaragücü puanını 36'ya yükseltirken, kırmızı-siyahlılar 31 puanla 19. sırada kaldı.G.Birliği'nin stoperi Arda Kızıldağ maçta iyi mücadele ettiklerini ama hakem Serkan Tokat'ın daha iyisine izin vermediğini söyleyerek, "Buna sığınmak istemiyoruz ama itiraz ettiğimizde ters cevap verdi. Oysa her takıma eşit olmalı. Bu maçı kaybettik ama G.Birliği ligde kalacaktır" dedi.