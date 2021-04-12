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Giriş Tarihi: 13.4.2021 01:18 Son Güncelleme: 13.4.2021 01:31

Brezilya’da geleceğin Neymar’ı olarak görülüyor! transferi bitirmeyi yakın…

Brezilya’da geleceğin Neymar’ı olarak görülüyor! Manchester City transferi bitirmeyi yakın…

Bu sezon ’de şampiyonluğa en yakın takımlardan birisi olan , geleceğe yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Brezilya’da forması giyen genç yıldız Kayky, ülkesinde son dönemin en çok parlayan genç yıldızlarından birisi olarak görülüyor. Genç yaşında kazandığı başarılar ve oyun stiliyle Brezilya’da geleceğin Neymar’ı olarak görülen 17 yaşındaki Kayky, Manchester City’nin radarına girmiş durumda.

Pep Guardiola ile Premier Lig'de bu sezon birçok rekoru alt üst eden Manchester City, şampiyonluğunu haftalar önceden ilan etmeye oldukça yakın. Pep Guardiola yönetiminde, ikinci şampiyonluğuna yakın olan Manchester ekibi, geleceğin planlarını da yapmaya devam ediyor.

Bu sezon, Brezilya'nın harika çocuğu olarak görülen Kayky, Avrupa devlerinin dikkatini henüz 17 yaşında çekmeyi başaran genç yıldız, Manchester City'nin bir numaralı transfer hedefi haline geldi.

AKADEMİSİ SAĞLAM

Real Madrid'in efsanesi haline gelen Marcelo ve Liverpool orta sahasının vazgeçilmez ismi Fabinho gibi isimlerin çıktığı Fluminense'de forma giyen Kayky, sol ayaklı ve sağ forvet bölgesinde forma giyiyor.

Deneyimli gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester City bu transferde toplamda 14. 75 milyon sterlini gözden çıkardı. Kayky'e beş yıllık bir sözleşme teklif edecek olan City, Fluminense'nin bir diğer yıldızı olan Metinho'yu da aynı anda getirmeyi planlıyor.

U17 Brezilya şampiyonluğunu kazanan Kayky ve Metinho, U17 Copa de Brazil'de ikinci olan takımın da ayrılmaz bir parçasıydı.

"ÇOK ZEKİ, REKABETÇİ"

Fluminense U17 antrenörü Guilherme Torres, Kayky'i şu sözlerle anlattı:

"Kayky, kale önünde yaptığı işlerle teknik kalitesini öne çıkarıyor. Aynı zamanda çok zeki, sahada boş alanlar arıyor ve takım arkadaşlarına asist yapma konusunda sağlam bir yeteneği var.

Ayrıca üst düzey bir oyuncu olma potansiyeline sahip ve rekabetçi bir zihniyeti var. Olgunlaştıkça dayanıklılığı artıyor, zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğreniyor."

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Brezilya’da geleceğin Neymar’ı olarak görülüyor! Manchester City transferi bitirmeyi yakın…
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