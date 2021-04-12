Brezilya’da geleceğin Neymar’ı olarak görülüyor! Manchester City transferi bitirmeyi yakın…

Pep Guardiola ile Premier Lig'de bu sezon birçok rekoru alt üst eden Manchester City, şampiyonluğunu haftalar önceden ilan etmeye oldukça yakın. Pep Guardiola yönetiminde, ikinci şampiyonluğuna yakın olan Manchester ekibi, geleceğin planlarını da yapmaya devam ediyor.
Bu sezon, Brezilya'nın harika çocuğu olarak görülen Kayky, Avrupa devlerinin dikkatini henüz 17 yaşında çekmeyi başaran genç yıldız, Manchester City'nin bir numaralı transfer hedefi haline geldi.
AKADEMİSİ SAĞLAM
Real Madrid'in efsanesi haline gelen Marcelo ve Liverpool orta sahasının vazgeçilmez ismi Fabinho gibi isimlerin çıktığı Fluminense'de forma giyen Kayky, sol ayaklı ve sağ forvet bölgesinde forma giyiyor.
Deneyimli gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester City bu transferde toplamda 14. 75 milyon sterlini gözden çıkardı. Kayky'e beş yıllık bir sözleşme teklif edecek olan City, Fluminense'nin bir diğer yıldızı olan Metinho'yu da aynı anda getirmeyi planlıyor.
U17 Brezilya şampiyonluğunu kazanan Kayky ve Metinho, U17 Copa de Brazil'de ikinci olan takımın da ayrılmaz bir parçasıydı.
"ÇOK ZEKİ, REKABETÇİ"
Fluminense U17 antrenörü Guilherme Torres, Kayky'i şu sözlerle anlattı:
"Kayky, kale önünde yaptığı işlerle teknik kalitesini öne çıkarıyor. Aynı zamanda çok zeki, sahada boş alanlar arıyor ve takım arkadaşlarına asist yapma konusunda sağlam bir yeteneği var.
Ayrıca üst düzey bir oyuncu olma potansiyeline sahip ve rekabetçi bir zihniyeti var. Olgunlaştıkça dayanıklılığı artıyor, zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğreniyor."