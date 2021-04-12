Brezilya’da geleceğin Neymar’ı olarak görülüyor! Manchester City transferi bitirmeyi yakın…

Deneyimli gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester City bu transferde toplamda 14. 75 milyon sterlini gözden çıkardı. Kayky'e beş yıllık bir sözleşme teklif edecek olan City, Fluminense'nin bir diğer yıldızı olan Metinho'yu da aynı anda getirmeyi planlıyor.