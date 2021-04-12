FUTBOL
SÜPER LİG
1. LİG
ŞAMP. LİGİ
CANLI SKOR
BASKETBOL
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum, çünkü geçmişte onunla..."
Giriş Tarihi: 12.4.2021
06:56
Son Güncelleme: 12.4.2021
07:10
Erzurumspor
-
Beşiktaş
maçı sonrası olay sözler! "Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum, çünkü geçmişte onunla..."
ABONE OL
Sabah Spor
yazarları
Ali Gültiken
,
Erman Toroğlu
,
Ömer Üründül
ve
Ahmet Çakar
,
Süper Lig
'in 34. haftasındaki
Erzurumspor
-
Beşiktaş
maçını değerlendirdi. Usta isimler,
Ghezzal
'ın müthiş golü öncesi çok tartışılan
Cenk Tosun
'un pozisyonu ve VAR protokolüyle ilgili çarpıcı yorumlar yaptılar.
EN ÇOK OKUNANLAR
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte kabine toplantısında masadaki tedbirler
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak...
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyelerine olası zam oranları...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de deprem! Volkan Demirel ve 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor...
Son dakika haberi: Emniyet'ten o haberlere yalanlama! Tablo ile anlatıldı...
SON DAKİKA | Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi ile ilgili önemli gelişme: Detaylar belli oldu...
Son dakika! Erman Toroğlu'ndan sert sözler: "Cenk Tosun sakatlığının sorumlusu..."
Yancı ekonomistleriyle birlikte yine çuvalladılar! Pembe domates, kara muhalefet!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bakanı idam ettirdi! İnfazın sebebi şaşkınlık yarattı
Son dakika: Fenerbahçe'de kasa dolacak! Altay Bayındır ve Szalai için Avrupa devleri geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum, çünkü geçmişte onunla..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA
Haber
Gündem
Dünya
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
Ansiklopedi
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Güzellik
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Bir Zamanlar Çukurova
Hercai
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Ankara Başkent
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
PİJAMA AİLESİ
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
APara Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Bize Ulaşın