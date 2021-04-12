Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum, çünkü geçmişte onunla..."
Giriş Tarihi: 12.4.2021 06:56 Son Güncelleme: 12.4.2021 07:10

- maçı sonrası olay sözler! "Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum, çünkü geçmişte onunla..."

Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum, çünkü geçmişte onunla...

yazarları , , ve , 'in 34. haftasındaki - maçını değerlendirdi. Usta isimler, 'ın müthiş golü öncesi çok tartışılan 'un pozisyonu ve VAR protokolüyle ilgili çarpıcı yorumlar yaptılar.

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Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum, çünkü geçmişte onunla..."
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