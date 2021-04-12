Eşinden paylaşım geldi! İşte Falcao'nun son durumu

Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda talihsiz bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile Kolombiyalı yıldız Falcao, kafa kafaya çarpıştı. Hastaneye kaldırılan futbolculardan Kerem'in durumunun iyi olduğu açıklanırken, Falcao'nun ise yüz kemiklerinde kırıklar olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu bugün ameliyat oldu. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.