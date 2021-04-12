Eşinden paylaşım geldi! İşte Falcao'nun son durumu

Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda talihsiz bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile Kolombiyalı yıldız Falcao, kafa kafaya çarpıştı. Hastaneye kaldırılan futbolculardan Kerem'in durumunun iyi olduğu açıklanırken, Falcao'nun ise yüz kemiklerinde kırıklar olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu bugün ameliyat oldu. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.
Dün Galatasaray idmanında kafasına aldığı darbe sonucu ameliyat edilen Falcao'nun son durumu hakkında Kolombiyalı golcünün eşi bir fotoğraf paylaştı ve "Asla pes etme" notunu yazdı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao, operasyon geçirdi.
Hastanede müşahede altında tutulan yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.
35 yaşındaki yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olması bekleniyor.
Yüz kemiklerinde oluşan kırıklar nedeniyle tedavi altındaki Radamel Falcao'nun, geri dönüşü için hemen harekete geçildi. Golcü oyuncunun yüz şekline göre yapılacak özel maske ile korumalı bir şekilde sahaya çıkması planlanıyor.
TRABZON MAÇINDA SAHADA OLABİLİR
Teknik ekip, sağlık heyetinden anbean oyuncunun durumu hakkında bilgi alırken, bu hafta oynanacak Göztepe maçında Falcao'nun sahaya çıkması mümkün değil. 35 yaşındaki oyuncunun, özel maskesi ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.