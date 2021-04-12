Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında tartışılan pozisyon... Mete Kalkavan golü iptal etti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İlk yarı boyunca Gaziantep kalesinde etkili pozisyonlar bulan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda da birçok etkili pozisyonlara giren sarı-lacivertliler, Gaziantep'in girdiği etkili pozisyonları savuşturmuştu.
Maçın ilk yarısı oynandığı sırada Gaziantep'in 39. dakikada kullandığı köşe vuruşunda karambol oluşan pozisyon, konuk ekibin golüyle sonuçlandı. Ancak golün öncesinde Gaziantepli Dicko'nun kafa vuruşuna kalkarken Fenerbahçe'nin savunmacısı Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
İptal edilen golün ardından maçın hakemine birçok tepki gelirken, hakem Mete Kalkavan'ın kararı değişmedi. İlk yarıdaki bir başka pozisyonda ise Fenerbahçeli Pelkas'ın kramponuyla rakibinin yüzüne vurduğunu iddia eden Gaziantepli futbolcular, bu pozisyonda da kart bekledi.
Golün iptal edilmesi üzerine eski Galatasaraylı ve Gaziantepli Olcan Adın, sosyal medya hesabından flaş bir tepki gösterdi. İptal olan gole ithafen bir paylaşımda bulunan Olcan, "Bu kadar olmaz ama ayıptır günahtır emeğe yazıktır vicdanınız sızlasın." diye konuştu.
İşte Olcan Adın'ın paylaşımı: