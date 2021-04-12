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Giriş Tarihi: 12.4.2021 22:23

'dan hakem isyanı! "Golümüz neden iptal edildi?"

AA
Gaziantep FK'dan hakem isyanı! Golümüz neden iptal edildi?

Spor Toto 'in 34. haftasında , sahasında 'yı 3-1 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Yardımcı Antrenörü : "Golümüz neden iptal edildi anlamadık. Hakemin kendisi bile muhtemelen anlamadı çünkü önce orta sahayı gösterdi sonra golü iptal etti. Muhtemelen nedenini o da bilmiyor" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep'te yardımcı antrenör Rui Mota, hakem kararlarını art niyetli bulduklarını söyledi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Mota, her iki yarıda farklı bir oyun sergilediklerini belirtti.

İlk yarıda zorluk yaşadıklarını ama defansif olarak iyi olduklarını vurgulayan Mota, "Top bizdeyken daha sabırlı olmalıydık ama ilk yarıda bunu yapamadık. Daha sonra ilk yarının son 15 dakikasında daha iyi oynadık. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar oluşturduk. Bizim attığımız bir gol var ama aleyhimize verilen karar var. Golümüz neden iptal edildi anlamadık. Hakemin kendisi bile muhtemelen anlamadı çünkü önce orta sahayı gösterdi sonra golü iptal etti. Muhtemelen nedenini o da bilmiyor. Geçen hafta Fenerbahçe'nin itiraz ettiği bir pozisyon vardı. Buna benzer pozisyon verilmedi. Bizimki daha hafifti ama faul çalınmadı. Bunun art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Bir iki değil sürekli bize yapılıyor. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar puan almaya çalıştık ve her şeyi verdik." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep FK'dan hakem isyanı! "Golümüz neden iptal edildi?"
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