Samatta ile devam

Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe ligde bugün Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak. Tanzanyalı'dan, 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeyen Belözoğlu, orta sahada ise kararsız. Gustavo'nun yerine Sosa'yı düşünen sarılacivertli teknik heyet yine Malatya'da bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekip Pelkas'ı tekrar ilk 11'e alacak.Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde takımını mental olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Daha önce "Herkes puan kaybedecek" diyen Belözoğlu, halen şampiyonluk şanslarının bulunduğunu takıma inandırmaya odaklandı.diyen sarı-lacivertli futbol adamı, "Kesinlikle umutsuz bir ortam istemiyorum. Burası Fenerbahçe… Maç maç bakacağız. Kazanabildiğimiz her puanı alıp sezon sonunda bizi nereye taşıdığını göreceğiz. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.Denızlispormaçındaki oyunu golü getirse de Malatya karşılaşmasında yine yetersizdi… Emre Belözoğlu'nun onda ısrar etmesinin tek nedeni olabilir: Bir an önce gole kavuşarak güvenini geri kazanması ve kalan maçlarda takımı taşıması. Antrenmanları izlemiyoruz, muhakkak bir şey görüyorlar; oyuncu bir mesaj veriyor ki devam ediyorlar. Bizim maçlardaki çıkarımımız Thiam'ın veya Cisse'nin Samatta'nın çok çok önünde olduğu yönünde…Emre hoca da muhtemelen bu sonucun peşine düştü.